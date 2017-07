Grenzach-Wyhlen Überraschungs-Konzert für Erhard Richter

Der Verein für Heimatgeschichte gratulierte Ehrenbürger Erhard Richter mit einem Überraschungs-Konzert nachträglich zum 90. Geburtstag.

Grenzach-Wyhlen – Mit einem Überraschungs-Konzert gratulierte der Verein für Heimatgeschichte am Sonntag in der Römervilla dem Ehrenbürger Erhard Richter nachträglich zum 90. Geburtstag. Das Musiker-Duo „Charme und Melone“ nahm die vielen Zuhörer mit auf eine nostalgische Zeitreise durch Pop, Folk-Rock und Country-Musik.

Im Namen der Gemeinde und der Bürgerschaft drückte Bürgermeister Tobias Benz seine Glückwünsche und Wertschätzung für den Jubilar aus. Es gebe keinen passenderen Platz, um Erhard Richter zu ehren, als die Römervilla, einen Ort, für den er sich mit so viel Herzblut eingesetzt habe. Benz rühmte den feinen Humor und die Lebensfröhlichkeit, die sich Richter bis heute bewahrt habe, seine rege Anteilnahme am Geschehen in der Gemeinde und der Region. Durch seinen unermüdlichen Einsatz für die Heimatforschung und Heimatgeschichte schaffe Richter Identität für die Gemeinde. Wenn man durch Grenzach-Wyhlen laufe, stoße man an vielen Ecken und Plätzen auf Spuren von Richters Engagement. Richter habe durch seine Forschungen vieles vor dem Vergessen bewahrt und für nachfolgende Generationen zugänglich gemacht.

Benz hob die zahlreichen Beiträge zu geschichtlichen Themen hervor, sei es zum Jubiläum des Johannimarkts oder auch zu tragischen Kapiteln der Geschichte. Als Mitbegründer und „Spiritus Rector“ des Vereins für Heimatgeschichte und Zeitzeuge sei Richter eine „ortsprägende Persönlichkeit“. Als Schulleiter habe er Generationen von Schülern und die Schullandschaft maßgeblich geprägt. Die Menschen in der Gemeinde und die tiefe Verwurzelung in der Heimat seien ihm wichtig. Was schenkt man dem 90-jährigen Ehrenbürger? Diese knifflige Frage hat die Gemeinde geschickt gelöst: Als Geschenk stiftet sie eine Bank, die mit Blick auf die dann sanierte und überdachte historische Trotte im Rosenpark aufgestellt werden soll. Benz überreichte Richter auch die Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Die Idee zu dem originellen Geburtstags-Konzert für Erhard Richter hatte Helmut Bauckner, der Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte. Er holte die Vollblutmusiker Jan Gregersen und Alexander Denckert aufs Podium, die mit Cover-Songs und Hits aus vergangenen Jahrzehnten die Gäste bestens unterhielten. Natürlich hielt auch Bauckner eine persönliche Lobrede auf den Jubilar und dessen unermüdlichen Einsatz für die Geschichte. Ohne Richter gäbe es den Schutzbau über den Ausgrabungen der Römervilla nicht. Auch seine Aufsätze nehme man immer wieder gern zur Hand. Geistige Präsenz, ein Elefantengedächtnis, Gründlichkeit, Zuverlässigkeit, Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen listete Bauckner als hervorstechende Eigenschaften Richters auf. „Er weiß noch alle Druckfehler der letzten Jahrzehnte“, meinte er humorvoll in Anspielung auf Richters akribische Genauigkeit. „Du bist ein Glücksfall“, gratulierte Bauckner herzlich und schloss in den Dank auch Erika Richter mit ein, ohne deren Wirken im Hintergrund vieles nicht möglich wäre.

Gute Laune machten Jan Gregersen und Alexander Denckert mit ihrem musikalischen Streifzug durch die Pop- und Schlagergeschichte. Beide Musiker griffen vehement in die Saiten ihrer Gitarren und sangen bekannte Titel aus den 20er bis 60er Jahren. Mit „Bei mir bist du scheen“, gesungen in mehreren Sprachen, eröffneten sie ihr Konzert. Für einige Stücke wechselte Denckert zum Kontrabass, den er entspannt und lässig zupfte. Die Moritat von Mackie Messer „Und der Haifisch der hat Zähne“ hatte im Gesang von Jan Gregersen die richtige Schärfe und ironischen Biss. In dem mitreißenden „You are my sunshine“ animierten die Musiker die Zuhörer zum Mitklatschen. Sehr gut kam der Beatles-Hit „Ticket to Ride“ an, ebenso wie berühmte Songs der Country-Ikone Johnny Cash wie „Folsom Prison Blues“ und „Ring of Fire“. Erhard Richter freute sich über diese Matinee zu seinen Ehren: „Es ist ergreifend, wenn man so geehrt wird“. Beim Apéro konnten alle mit einem Glas Grenzacher Rotem auf den Jubilar anstoßen.