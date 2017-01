Grenzach-Wyhlen Turnerbund Wyhlen mit starken Wurzeln

Sanierung der Turnhalle Thema bei Versammlung. Dank an treue und engagierte Mitglieder bei besonderem Ehrentag

Neben diesen Zahlen zeigten bei der Hauptversammlung am Freitag auch die Berichte aus den Abteilungen des Vereins, wie engagiert dort gearbeitet wird. Die Abteilungsleiter skizzierten in vielen Facetten die sportlichen Erfolge des Turnerbunds, was mit dem Beifall der Anwesenden, darunter auch Bürgermeister Tobias Benz, belohnt wurde. Ihm zollte die Vorstandschaft um Vorsitzende Sandra Talmon-Gros Respekt, hatten sich der Bürgermeister, der Gemeinderat und die Verwaltung doch für die Sanierung der Halle auf dem Turnplatz und für die Planung eines Hallenneubaus eingesetzt.

Bei der Hauptversammlung standen deshalb vor allem die baulichen Projekte im Mittelpunkt. Nach derzeitigem Stand sollen die Renovierungsarbeiten der Halle im Mai soweit abgeschlossen sein, dass das Erdbeer- und Spargelfest zum gewohnten Termin stattfinden kann. Dem Turnerbund und der Gemeinde war es ein Anliegen, dass auch künftig das Erdbeer- und Spargelfest, die Metzgete und das Oktoberfest auf dem Turnplatz abgehalten werden können. Erfreut zeigten sich die Verantwortlichen des Turnerbunds über die Bezuschussung der Renovierungsarbeiten für die alte Halle durch die Gemeinde in Höhe von 80 000 Euro.

Der Hallenneubau an der Südseite des Bestandsgebäudes soll gegen Ende des Jahres beginnen und im kommenden Jahr abgeschlossen sein. Hierfür veranschlagt der Turnerbund Kosten von etwa 450 000 Euro. Auch für dieses Projekt hat Bürgermeister Tobias Benz bei der Hauptversammlung Gemeindezuschüsse in Aussicht gestellt.

Bezüglich der vereinseigenen Finanzen beschlossen die Mitglieder den Beitrag wieder dreimal jährlich einzuziehen. Der Antrag eines Mitglieds, die Jahresfeier als Sommerfest zusammen mit den Vereinsmeisterschaften abzuhalten, fand keine Mehrheit. Das Thema soll zu einem späteren Zeitpunkt erneut diskutiert werden.

Zur Hauptversammlung fanden keine Ehrungen statt, denn dafür hat der Turnerbund im vergangenen Jahr einen Ehrungstag eingeführt. Dieser soll ein besonderer Ausdruck der Wertschätzung für engagierte und langjährige Mitglieder sein. Dass dieser Ehrungstag von den Mitgliedern gern angenommen wird, zeigte sich am Samstagnachmittag, als die Vorsitzende Sandra Talmon-Gros viele zu ehrende Mitglieder im Turnerheim begrüßen konnte. Ihnen dankte sie für ihre über viele Jahre andauernde Treue zum Verein.

„Ein Verein wie der Turnerbund Wyhlen lebt in besonderer Weise von den langjährigen, verdienten Mitgliedern. Ihnen hat der Verein viel zu verdanken, denn der Erfolg und das intakte Vereinsleben ist mit dafür verantwortlich, dass sich der Turnerbund Wyhlen über viele Jahrzehnte hinweg so erfolgreich entwickeln konnte“, erklärte Talmon-Gros. Mit der Vereinsehrennadel in Bronze wurden am Ehrungstag Markus Bartsch, Annemarie Braun und Horst Hallmann ausgezeichnet. Sie gehören dem Turnerbund seit 25 Jahren an. Mit der Vereinsehrennadel in Silber wurde für ihre 50-jährige Treue Rosemarie Rümmelin ausgezeichnet. Für 60 Jahre Vereinstreue wurden Martin Bach, Josef Kirsch, Maria Kuhn-Kiefer, Sofie Pairan-Müller und Kurt Rümmelin mit einer Urkunde geehrt.

Mit einem besonderen Dankeschön für langjährige Mitarbeit im Verein wurden Klaus Huck, Karin Heiler, Ingrid Sauerland, Dieter Vogel und Paula Müller bedacht. Alle Geehrten haben sich über Jahrzehnte hinweg in vielerlei Funktionen um den Turnerbund Wyhlen verdient gemacht.



Die Wahlen

Neu gewählt wurden Heike Höhn (Schriftführerin), Heike Kleiser (Mediengestalterin), Helga Müller (Pressewartin), Burkhard Höhn (zweiter Kassierer) und Carsten Sauerland (Immobilienverwalter). Zum neuen Kassenprüfer wurde Christian Tondera bestellt. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.Mitglieder: 1249. Infos im Internet (www.turnerbund-wyhlen.de), Kontakt per E-Mail (info@tbwyhlen.de).