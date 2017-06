vor 5 Stunden Heinz Vollmar Grenzach-Wyhlen Turnerbund Wyhlen: Alte Halle erstrahlt in neuem Glanz

Als architektonisches Schmuckstück mit neu installierter funktionaler Technik und komplett saniert präsentiert sich in diesen Tagen die alte Halle des Turnerbundes Wyhlen am Jahnweg. Am Freitag, 23. Juni, wird sie offiziell eingeweiht. Der Spatenstich für eine neue Übungshalle, die an die alte Halle anschließt, ist noch in diesem Jahr geplant