Grenzach-Wyhlen Turnerbund: Die neue Halle ist eröffnet

Was lange währt, wird endlich gut – mit dieser Aussage traf die Vorsitzende des Turnerbunds Wyhlen, Sandra Talmon-Gros, bei der Eröffnung der frisch sanierten Halle voll ins Schwarze

Grenzach-Wyhlen - Was lange währt, wird endlich gut – mit dieser Aussage hat die Vorsitzende des Turnerbunds Wyhlen, Sandra Talmon-Gros, bei der Eröffnung der frisch sanierten Halle voll ins Schwarze getroffen. Denn hinter dem mit mehr als tausend Mitgliedern größtem Verein der Gemeinde liegen anstrengende Monate.

Im Beisein vieler geladener Gäste, darunter Bürgermeister Tobias Benz, Gemeinderäte sowie zahlreichen Vereinsvertretern wurde das „neue Schmuckstück“ am Freitag seiner Bestimmung übergeben. Talmon-Gros skizzierte noch einmal das schwierige Prozedere der Hallensanierung und dankte allen Beteiligten für deren Unterstützung.

Auch Benz sprach von einem zähen Ringen in Bezug auf baurechtliche Genehmigungen und zahlreichen Terminen mit der Baurechtsbehörde, bis die Hallensanierung überhaupt umgesetzt werden konnte – und skizzierte auch einige Absurditäten in Sachen Baurecht. Mit der sanierten Halle habe man nun aber auch den Festen in der Doppelgemeinde eine Zukunft gegeben, was er ganz besonders begrüßte.

Begleitet wurde die Halleneröffnung von einem bunten Sommerfest, das bei hochsommerlicher Hitze mit vielen Programmpunkten begeisterte. Im Mittelpunkt standen Auftritte der Shaolin-Gruppe des Turnerbundes, die zahlreiche Kampftechniken perfekt in Szene setzte, daneben präsentierten die Rock’n’Roll -Abteilung sowie eine Formation des TuS Herten eindrucksvolle Tanz-Choreografien.

Als säbelrasselnde Bande von Piraten stürmten die Aerobic-Frauen die Bühne und auch sie demonstrierten auf sehr eindrucksvolle Weise, was der Turnerbund Wyhlen alles zu bieten hat. Musikalische Akzente setzten die Node-Chaode, die mit ihren Schrägtönern den Reigen der Gratulanten zur neuen Festhalle perfekt machten und bis spät in die Nacht ein vollauf gelungenes Sommerfest feierten.

Bereits am nächsten Tag aber ging es sportlich zu: 200 Kinder und Jugendliche nahmen an der Vereinsmeisterschaft des Turnerbunds teil, auch die Shaolin-Gruppe und die Rock ’n’ Roller machten ihre Sieger unter sich aus. Hier gab es eine Vielzahl von Einzel-Gruppen und Paarbewertungen. Die Shaolin-Gruppe ermittelte ihre Sieger in den Wertungen Kunst und Quinda Erfreut über den guten Zuspruch zeigte sich Andrea Peters, Fachbereichsleiterin Turnen.

Sie attestierte den Kindern und Jugendlichen bei den Vereinsmeisterschaften ein hohes Leistungsniveau.