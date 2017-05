Grenzach-Wyhlen Traditionsmarkt: Lasershow und Dorfhock zu Johanni

Seit 250 Jahren wird in Grenzach der Johannimarkt gefeiert. Aus diesem Grund möchte die Gemeinde etwas Besonderes anbieten. Die Attraktionen reichen von mittelalterlich bis ultramodern

Seit 250 Jahren wird in Grenzach der Johannimarkt gefeiert, eine „identitätsstiftende Veranstaltung“, wie Bürgermeister Tobias Benz formuliert. Aus diesem Grund möchte die Gemeinde etwas Besonderes anbieten. Die Attraktionen reichen von mittelalterlich bis ultramodern.

Die Regel besagt: Fällt Johanni auf einen Samstag, wird der zweitägige Markt auf den kommenden Wochenanfang verschoben – denn sonntags durfte nicht gearbeitet, geschweige denn gefeiert werden. „Wir fanden das aber schade und werden deshalb am Samstag einen Dorfhock rund ums Rathaus anbieten“, so Ordnungsamtsleiter Jürgen Käuflin, der gemeinsam mit Alessa Mutter, Silke d’Aubert und Bianca Scarpinato die Organisation übernommen hat. Die Hexenclique wird eine Wein- und Sektbar betreiben, die Dängeligeister bieten kleine Snacks an. Für die Hilfe der zwei Vereine ist Benz dankbar, denn: „Viele Vereinsfeste finden gar nicht mehr statt, weil die Mitglieder das nicht mehr stemmen können“, so Benz. Vielleicht könne der Dorfhock auch ein Impuls für die Zukunft geben.

Der Werkhof unterstützt die Vereine und wird Tische und Bänke für etwa 600 Menschen aufstellen. „Kommen mehr, wird’s halt enger und gemütlicher“, so Käuflin. Los geht’s etwa um 18.30 Uhr, etwa eine Stunde später wird die Gruppe d’Knaschtbrüder auftreten. „Die Veranstaltung soll gegen Mitternacht enden, um die Anwohner zu schonen“, so Käuflin. Man wolle auch keine Party feiern, sondern eben gemütlich beieinander hocken.

Am Sonntag bietet der Verein für Heimatgeschichte Kultur in der Römervilla an. Die Band Striwobra verknüpft Stilrichtungen aus verschiedenen Epochen und Ländern. „Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr und berücksichtigt so den Kirchgang“, so Silke d’Aubert. Im Archiv hat D’Aubert eine Programmübersicht von 1967 gefunden. Damals wurde die 200-Jahr-Feier ebenfalls an vier Tagen gefeiert. „Am Sonntag stand da: Tag zur Ruhe und Erholung“, so d’Aubert lachend.

Ruhig und beschaulich wird’s am Montag und Dienstag hingegen nicht. Zum traditionellen Marktgeschehen – es haben sich 113 Aussteller beworben, 79 erhielten eine Zusage – gibt’s eine abgespeckte Version eines Mittelaltermarktes, wie Alessa Mutter erklärt. Neben einer Schenke wird es drei Angebote für Kinder geben, denn die müssen dafür aus Karussell verzichten. „Wir bieten einen Bogenbauworkshop an, ein Schmied wird sein Handwerk erklären und ein Märchenerzähler ist auch da.“ Auf zwei Bühnen, eine am Rathaus, eine weitere in der Kronacherstraße, werden an beiden Tagen zu unterschiedlichen Zeiten Clown Pat, die Bänkelsänger Bolle und Bollmann, zwei Marching-Bands und Tanzweib Miriamh mit Dopo Domani auftreten.

„Wir wollen, dass immer wieder etwas stattfindet, weshalb die Künstler sich auch unters Volk mischen werden“, erklärt Käuflin das Konzept. Deshalb wird es auch nach dem offiziellen Ende des Marktreibens gegen 21 Uhr weitergehen. Wenn der Himmel über Grenzach ganz dunkel geworden ist, kommt eine Attraktion, auf die sich Käuflin besonders freut: eine Lasershow. „Dafür mussten wir die Genehmigung des Regierungspräsidiums einholen.“ Mit acht Nebelmaschinen, bis zu sechs Lasern und musikalischer Untermalung wird der Himmel und auch das Rathaus in ein buntes Spektakel verwandelt. „Es wird laut und schrill“, prophezeit Jürgen Käuflin.

Demnächst wird die Gemeinde einen Flyer mit den genauen Zeiten herausbringen. Eine Woche vor Johanni wird dem Gemeindeblatt eine Extraausgabe zum Thema beiligen.