Grenzach-Wyhlen Tennisclub Grenzach bleibt in der Erfolgsspur

Das Jugendprogramm des TC Grenzach erfährt mit 60 Kindern unerwartet hohen Zuspruch. Der Mitgliederzuwachs bringt den Verein jedoch an Platzgrenzen.

Als arbeitsintensiv, aber sportlich überaus erfolgreich beschrieb Vorsitzender Thilo Kaltenbach das abgelaufene Vereinsjahr in seinem Rückblick zur Hauptversammlung des Tennisclubs 1923 Grenzach. Insbesondere das neu aufgebaute Jugendprogramm NRG fand einen unerwartet hohen Zuspruch. Zu den Trainingszeiten weilten oftmals bis zu 60 Kinder in der dafür gemieteten Tennishalle und erfreuten sich an dem neuen System, das einen spielerischen Zugang zum Tennisspiel ermöglicht. Auch in den Sommermonaten herrschte reger Betrieb auf den Plätzen.

Erfreut zeigte sich Kaltenbach auch über den Zugewinn von Neumitgliedern, nachdem die Tendenz in vielen Tennisvereinen rückläufig sei. Der Mitgliederzuwachs erfordere nun eine gute Terminplanung, um den Ansprüchen ans Tennisspiel auf den verfügbaren Plätzen nachkommen zu können. Diese sollen für die Saison rechtzeitig zur Verfügung stehen und werden erstmals wegen zu wenigen Helfern durch Fremdvergabe hergerichtet.

Einen Wechsel gab es in der Verpachtung des Clubheimwirtschaftsbetriebes. Nach 17 Jahren zog sich die Familie Carnevale zurück. Mit Luca Bottini wird weiter Italienisch gewirtet und der Vorsitzende bat bei den Mitgliedern um eine verständnisvolle Einbindung ins Vereinsleben. Die neue Wirtefamilie wolle auch die Öffnungszeiten erweitern und bei Bedarf auch ganztags die Theke im Clubheim betreiben. Nicht ganz zufrieden zeigte sich Kaltenbach von den Vereinsveranstaltungen im Clubheim. Dort könnte noch etwas mehr Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt werden. Zu einem im Tennissport herausragenden Anlass hat sich das Einladungsturnier entwickelt, zu dem auch namhafte Spitzenspieler angetreten sind, was den Tennissport in der Grenzregion erheblich aufwerte.

Es wird, ebenso wie das bereits seit 44 Jahren bestehende Peter-Gutsmann-Turnier, der herausragende Anlass im kommenden Vereinsjahr sein, ebenso wie das Jugendcamp, an dem 70 Kinder teilnahmen.

Über ein sehr positives Jahr sprach Sportwart Georg Sigrist in seinem Rückblick. Sportlich gesteigert hatte sich die erste Männermannschaft: Mit dem zweiten Platz in der Oberliga ist ein weiterer Aufstieg möglich. Gute Fünfte in der ersten Bezirksliga wurde die zweite Männermannschaft. Ebenfalls unerwartet schnitt die erste Frauenmannschaft in der Oberliga ab, während die neu geschaffene Frauen 30 den Aufstieg in die Oberliga schaffte. Platz 2 gab es für Frauen 60. Vordere Plätze erspielte sich der Tennisclub auch bei den Hallenbezirksmeisterschaften, bei denen Dimitar Grabul in der Klasse „Männer A“ den Titel errang. In der neuen Saison nimmt der Tennisclub mit 13 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Neu wurden eine zweite Frauenmannschaft und Männer 60 gemeldet.

Die Engpässe im Trainingsbetrieb auf den sieben Plätzen, sprach auch der Sportwart an. Für Ende Juni ist die Clubmeisterschaft geplant, weshalb es dem Vorstand ein Anliegen ist, dass alle Raum zum Spielen haben.

Der Verein