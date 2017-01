Grenzach-Wyhlen Tempo 30: Benz pocht auf zeitnahe Umsetzung

Bürgermeister reagiert auf Tempo 30-Aussage von Regierungspräsidium und Landratsamt. Lärmgutachten bestätigt Notwendigkeit

Grenzach-Wyhlen – Mit Unverständnis nimmt die Gemeinde Grenzach-Wyhlen die Äußerung des Landratsamtes auf, dass keine verbindliche zeitliche Aussage für den Abschluss des Verfahrens der Lärmaktionsplanung möglich sei (SÜDKURIER von Donnerstag). Noch Ende Dezember wurde dies der Gemeinde in einem Schreiben für Januar in Aussicht gestellt. Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen hat die rechtliche Vorgabe, eine Lärmaktionsplanung für den Bereich der B34 innerhalb der beiden Ortsdurchfahrten durchzuführen, erfüllt, schreibt Bürgermeister Benz.

Die Initiative zur Lärmaktionsplanung ging auf die damalige Staatssekretärin im Verkehrsministerium Baden-Württemberg, Gisela Splett, zurück. „Im Rahmen einer zweimaligen Offenlage wurden alle relevanten Träger öffentlicher Belange, darunter auch die Polizei, umfangreich beteiligt und um eine Stellungnahme gebeten“, erklärt Bürgermeister Tobias Benz. Das Lärmgutachten eines Sachverständigen kam zu dem klaren Ergebnis, dass für die Entlastung der Anwohnerinnen und Anwohner von Verkehrslärm die Einführung von Tempo 30 in zwei Teilbereichen in Grenzach und Wyhlen dringend geboten sei. Dort werden die vorgegebenen Schwellenwerte klar überschritten.

Um die Einrichtung der beiden Tempo-30-Zonen vornehmen zu können, bedarf es final einer verkehrsrechtlichen Anordnung. Das Regierungspräsidium Freiburg steht laut Auskunft an die Gemeinde den beiden Tempo-30-Zonen aufgeschlossen gegenüber und signalisiert Zustimmung, sobald endlich die Abwägung durch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises vorliegt. „Die Anwohnerinnen und Anwohner haben kein Verständnis dafür, dass sich seit nun sieben Monaten nichts tut und warten auf die ersehnte Entlastung“, betont der Bürgermeister. Die Gemeinde hat mehrfach beim Landkreis um eine zügige Bearbeitung und Umsetzung gebeten.

Die in der Presse dargestellten Argumente des Landkreises können aus Sicht der Gemeinde nicht überzeugen. So wurde die Polizei bereits im Rahmen der beiden Offenlagen der Lärmaktionsplanung am Verfahren beteiligt. Auch ist die B 34 in der Tat eine wichtige Verkehrsachse im Landkreis. Interessanter Weise konnte aber in Rheinfelden-Warmbach im Rahmen einer Lärmaktionsplanung eine Zone 30, ebenfalls auf der B34 und nur wenige Kilometer entfernt, mittlerweile eingerichtet werden. Die angeführte Problematik der Überwachbarkeit sollte eigentlich trivial zu beantworten sein: durch temporäre Kontrollen oder auch durch stationäre Blitzer. „Außerdem stellt sich die Frage der Überwachbarkeit überall bei jeder Geschwindigkeitsvorgabe und ist sicher kein Grund gegen das Ergebnis der Lärmaktionsplanung in Grenzach-Wyhlen“, so Benz. In einem heutigen Schreiben an den beim Landratsamt zuständigen Dezernenten Ulrich Höhler appelliert die Gemeinde erneut, auf einen zeitnahen Abschluss des Verfahrens.