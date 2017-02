Grenzach-Wyhlen Technischer Ausschuss: Bahnübergang bleibt umstritten

Gremium diskutiert über Gefahr für Schüler. Kurzfristige Öffnung des Übergangs möglich

Grenzach-Wyhlen – Die Tagesordnung des technischen Ausschusses war ziemlich kurz, diesem Ansatz folgten die Mitglieder am Donnerstag in den wenigen Entscheidungen, die zu treffen waren. Am längsten dauerte der Dialog zu Beginn der Sitzung. Rosemarie Kratz war einzige Zuhörerin und hatte einige Fragen vorbereitet.

Sie kam nochmals auf die seit Montag geltende Schulwegregelungen zu sprachen und kritisierte diese, weil sie kompliziert sei. Vor allem am Solvayplatz würden laut Kratz Lastwagen die Gehwege kreuzen, was tückisch für die Kinder sei, zumindest so lange die Tageshelligkeit noch nicht wieder voll herrscht. Bürgermeister Tobias Benz erwiderte nochmals, dass es leider keine andere Lösung gebe, man müsse so konsequent sperren, um den aufwändigen Bautermin zu Pfingsten nicht zu gefährden. „Sollte es Möglichkeiten geben, den Bahnübergang nochmals zu öffnen, werden wir das machen“, sagte er. „Auch wenn es nur für einen Tage sein sollte.“ Für besonders komplizierte Fälle beim Schulweg würden individuelle Lösungen gesucht.

Rosemarie Kratz kam nochmals auf das in der letzten Gemeinderatssitzung vorgetragene Verkehrsgutachten zu sprechen. Warum darin so wenig die wirklich zu erwartenden Verkehrsströme bedacht wurden, fragte sie. Die Einschätzung von Dieter Bollinger aus dem Regierungspräsidium, dass man heute genau so planen würde wie vor 20 Jahren, sei einfach nicht nachvollziehbar. „Warum dann überhaupt Anhörungen und Workshops?“, fragte Rosemarie Kratz. Der Bürgermeister meinte, man müsse sich doch auf die Planer verlassen können, zwar werde wohl nicht jede Straße vorausschauend einbezogen werden können, aber der rechtlich Rahmen habe sich eben nicht verändert.

Rechtzeitig vor Vollendung der B34 neu solle das neue Konzept besprochen werden, etwa mit der Anbindung der Rührbergstraße, mit den Radwegen und wegen der Förderung der Mobilität. So sei zu bedenken, ob zum Beispiel bei der Bebauung der Ortsmitten die Vorgabe von 1,5 Stellplätzen pro Wohnung einzuhalten sei. Auch absehbar ist, dass die künftigen Bewohner diese Fläche gar nicht benötigten. Schließlich koste ein Tiefgaragenplatz derzeit rund 37 000 Euro.

Am Ende der Sitzung brachte Karin Lischer einen Antrag der SPD ein. Sie forderte darin bessere Aufklärung über die vorgesehene Holzfassade am Kindergartenneubau in der Hebelstraße. Es gebe zu viele Beispiele, bei denen das Holz schon nach kurzer Zeit unansehnlich wurde. Außerdem sollte noch einmal geprüft werden, ob Dreifachverglasung der Fenster bei nur geringen Mehrkosten nicht doch eine bessere Wärmedämmung bringen würde.

In der weiteren Baubegleitung, so Bürgermeister Benz, werden sich die Fachleute dazu nochmals äußern. Peter Weber verwies darauf, dass es bei richtiger Behandlung durchaus möglich ist, für Holzbauteile um die 15 Jahre Garantie zu geben. Peter Endruhn-Kehr bat darum, von den Planern nochmals Fotos von gelungenen Bauwerken vorlegen zu lassen.