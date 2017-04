Grenzach-Wyhlen Süße Früchtchen garantiert: Dunnerloch-Zotteli laden zu Spargel- und Erdbeerfest

Beliebte Veranstaltung auf dem Turnplatz am 27. und 28. Mai.

Grenzach-Wyhlen – Nach neun überaus erfolgreichen Festen rund um den Genuss von frischem Spargel und Erdbeeren sind die Planungen zum zehnten Spargel- und Erdbeerfest in Wyhlen am Samstag, 27. Mai, und Sonntag, 28. Mai, auf dem Turnplatz des Turnerbundes Wyhlen im Jahnweg weit voran geschritten.

Die Dunnerloch-Zotteli und viele Helfer geben sich mit der Planung viel Mühe. Aufgrund des Umbaues am Turnplatz und durch die vielen Arbeitsstunden vom Turnerbund Wyhlen ist der Festplatz wieder nutzbar. Da die Umbauten im Bereich des ehemahligen Bahnübergangs Rheinstraße gestartet werden, werden die Gäste im Voraus um Verständnis für einige Änderungen gebeten. Der Veranstalter bittet darum, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Fest zu kommen. Die Wege zum Fest werden soweit möglich gut ausgeschildert. Die Macher haben wieder ein großes Programm vorbereitet: Am Samstag, 27. Mai, findet ab 15 Uhr Festbetrieb mit Livemusik statt. Am Sonntag, 28. März startet das Fest ab 11 Uhr. Es gibt ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein, der auch zur Nachmittagsunterhaltung aufspielen wird, einen Frühlingsmarkt, ein Kinderprogramm mit Karussell, Hüpfburg und Kinderschminken. Das beliebte Fest wartet natürlich mit Spargelgerichten und frischen Erdbeeren in verschiedenen Variationen auf.