Grenzach-Wyhlen Sturm wirft Baum auf Auto

Ein Sturm hat am Freitag in Grenzach-Wyhlen mehrere Bäume umgeworfen. Dabei wurde auch ein Auto beschädigt. Im Winter soll nun angrenzender Wald gerodet werden

Grenzach-Wyhlen – Der Sturm am frühen Freitagabend hat auch in Grenzach-Wyhlen mehrere Bäume umgeworfen und Äste abgeknickt. Feuerwehr und Werkhof hatten alle Hände voll zu tun. Auch am Montagvormittag lag noch eine Buche quer über der Bettingerstraße. Der Baum war auf ein parkendes Auto gestürzt. Bewohner des Neufelds mussten das Wochenende über auf die Umleitungsstrecke über die Talstraße ausweichen.

Im Winter soll entlang der Bettinger Straße der Wald gerodet werden. Die umgeknickte Buche steht genau in dem Gebiet, für das der Gemeinderat im September 2016 auf Anraten von Revierförster Markus Dischinger aus Verkehrssicherungsgründen einen Kahlschlag beschlossen hat. Auf einer Länge von 350 Metern sollen alle Bäume zwischen den Straßen Talmatten bis Talstraße am Hang gefällt werden, bis zu 40 Meter in den Wald hinein. Insgesamt handelt es sich um 1,3 Hektar alten Buchenwald, die Bäume sind laut dem Revierförster im Schnitt 160 Jahre alt. 2016 waren bei Sommergewittern drei Buchen umgestürzt und zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Bäume umstürzen würden, war als hoch eingestuft worden. Da der Wald direkt an die Bettinger Straße angrenzt, bestand und besteht die Gefahr, dass dabei Menschen oder Werte geschädigt werden könnten.

Dass am Freitag beim Sturm der eine umgestürzte Baum auf das eine geparkte Auto fiel, war sicherlich großes Pech, zeigt aber, dass die Rodungsmaßnahme nicht unbegründet ist. „An den Stellen, wo bereits Bäume gestürzt sind, ist der Waldrand perforiert und bietet neuen Stürmen größere Angriffsfläche.“ So sei auch der umgestürzte Baum an einer solchen Lücke gestanden und habe dem Wind nichts mehr entgegenzusetzen gehabt. „Zum Glück war niemand im Auto“, sagt Dischinger. Der Vorfall zeige aber an, dass die Maßnahme nötig ist. Das Abholzen der 1,3 Hektar Wald wird nicht von allen unkritisch gesehen. Es gibt Stimmen, die gegen die Abholzung sind und fordern, nur die gefährdeten Bäume aus dem Wald zu holen. Dischinger hatte das nicht empfohlen, weil dies zum einen die Stabilität des Restwaldes stören könnte, zum anderen wirtschaftlich zu teuer wäre und dabei keine endgültige Sicherheit bieten würde. Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahr die Notwendigkeit erkannt und mit zwei Gegenstimmen die Abholzung beschlossen. Da der Bereich im Naturschutzgebiet liegt, musste die obere Naturschutzbehörde einbezogen werden. Die naturschutzrechtliche Genehmigung dauerte etwas, so dass im vergangenen Winter noch nicht gearbeitet werden konnte. Die Erlaubnis zum Kahlschlag ist jetzt vor wenigen Wochen eingegangen. Diesen Winter werden die Fällarbeiten entlang der Bettinger Straße stattfinden.

Damit ein so großes Gebiet unter Naturschutz gerodet werden darf, hat die Behörde der Gemeinde Auflagen gegeben: Zum einen sollen als Ausgleichsmaßnahme zwei Hektar Gemeindewald aus der Bewirtschaftung genommen werden, so dass ein neues Waldrefugium entsteht. Zum zweiten sollen rund um die gerodeten Bäume rund 20 Fledermausnistkästen angebracht werden, um die Flugsäuger für verlorengegangene Nistplätze in den alten Buchen zu entschädigen. Die Nistkästen sind für viele Jahre zu pflegen und zu reinigen. Die Maßnahme wurde mit BUND und Nabu abgesprochen.

Für die Gemeindekasse bedeutet die Rodung übrigens keinen Gewinn. Im Gegenteil: Dischinger geht von Kosten der Maßnahme in Höhe von 36 000 Euro aus. Das alte Buchenholz kann als Hackholz für Hackschnitzelheizungen oder als Industrieholz verkauft werden und dürfte laut einer Schätzung rund 15 000 Euro einbringen. Es bleibt also unter dem Strich ein Minus für die Gemeindekasse von 21000 Euro. Und da sind die Ausgleichsmaßnahmen nicht eingerechnet. Laut Alessa Mutter vom Ordnungsamt wurde der Baum am Montag vom Werkhof entfernt. Das Auto war noch am Freitag abgeschleppt worden.