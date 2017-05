Grenzach-Wyhlen Stammgäste des Grenzach-Wyhlener Freibads wagen sich ins Nass

Wegen des durchwachsenen Wetters finden nur wenige Besucher am Samstag den Weg ins Freibad. Baderegeln liegen nun als Flyer in Comic-Form aus.

Grenzach-Wyhlen – Bei gerade mal acht Grad Lufttemperatur war es in den Becken des Freibads mit bis zu 20 Grad Wassertemperatur geradezu kuschlig. Trotzdem kamen am ersten Tag der Saison nur wenige Besucher – die meisten waren Stammgäste. Zu ihnen zählten auch Martina Luerweg und Beatrice Göbel. Sie gehören seit Jahren zu der Schar von Stammgästen, die alltäglich einige Runden im Freibad drehen, um sich fit zu halten.

Sowohl Luerweg als auch Göbel attestieren dem Freibad zum Saisonbeginn Bestnoten. Vor allem das Areal aber auch die Freundlichkeit des Bäderpersonals sei für sie ausschlaggebend, dass sie das Freibad ins Herz geschlossen haben. Das Freibad präsentierte sich trotz der noch etwas widrigen Wetterverhältnisse am Samstag von seiner schönsten Seite. Dafür haben einmal mehr die Mitarbeiter des Badepersonals sowie die Mitarbeiter des Werkhofs gesorgt.

Installiert wurde während der Wintermonate eine neue Lüftungsanlage für die Technik, defekte Kacheln wurden ausgetauscht und die undichten Stellen des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens neu verfugt. Trotzdem ist das Problem des Wasserverlustes keineswegs beseitigt, wie Matthias Nägelin vom Bäderbetrieb berichtete. Die gesamte Sanierung und das Abdichten der Becken, die einen erheblichen Kostenaufwand für die Gemeindekasse bedeuten wird, soll erst im Jahr 2019 erfolgen.

Ivana Mazzarelli, die am Saisoneröffnungstag Dienst an der Kasse tat, verwies auf die neu ausgelegten Flyer, die auch die Baderegeln beinhalten – mehrsprachig. Die Baderegeln und das richtige Benehmen im Freibad erklärt außerdem einer Art Comic-Heft, das am Kassenhäuschen ausgelegt ist. Freuen dürfen sich auch die Kinder auf die neue Saison. Für sie wurden zahlreiche Spielgeräte repariert, neu gestrichen und teilweise auch saniert. Mit neuem Sand versehen wurde außerdem das Beachvolleyball-Feld und auch die frischgeputzten Grillstellen warten auf hungrige Badegäste.

Das Freibad ist noch in diesem Monat von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Ab Juni schließt das Freibad erst um 20.30 Uhr. Je nach Wetter schließt das Freibad Mitte September.