Grenzach-Wyhlen Städtepartnerschaft: Sacueni dankt Grenzach-Wyhlen

Wohlfahrtsball in rumänischer Schwesterstadt. Unterstützung ausSüdbaden für Kinderheim

Grenzach-Wyhlen/Sacueni – „Szekelyhid“ lautet der ungarische, „Sacueni“ der rumänische Name der mit Grenzach-Wyhlen verschwisterten Stadt. Gelegen an der Westgrenze Rumäniens ist es die Gemeinde mit dem höchsten Bevölkerungsanteil ungarischer Nationalität in Rumänien. Eine Initiative aus Grenzach-Wyhlen unterstützt das dortige Kinderheim und war nun zu einem Wohlfahrtsball eingeladen.

Immerhin 92 Prozent der knapp 12 000 Einwohner Sacuenis sind ungarischer Abstammung. Deshalb finden die alljährlichen Tage der ungarischen Kultur stets in der gesamten Stadt große Aufmerksamkeit. Mit Veranstaltungen für alle Altersgruppen erinnert diese Volksgruppe dabei an lange Traditionen. Am vergangenen Wochenende fanden die jüngsten ungarischen Kulturtage ihren Abschluss. Auf Einladung des Bürgermeisters von Szeklyhid, Csaba Beres, vertraten dabei Gemeinderat Hansruedi Oertlin und der Journalist Rolf Reißmann die Gemeinde Grenzach-Wyhlen.

Nach einem Chansonabend in ungarischer Sprache am Freitag folgte am Samstag ein großer Wohltätigkeitsball. Seit in der Stadt ein Kinderheim eingerichtet ist, kommt der Erlös dieses Balls stets der St.-Franziskus-Stiftung zugute. Diese ist Träger von mehr als 20 Heimen in Rumänien und Ungarn, in denen derzeit etwa 2300 Kinder leben. Das Haus in Sacueni besteht mittlerweile seit vier Jahren und hat sich in dieser Zeit enorm gefestigt, wie sich die Grenzach-Wyhlener überzeugen konnten. Der Ausbau schreitet sowohl durch Eigeninitiative als auch durch Spenden sichtbar voran. So gelang es in den vergangenen Monaten mit der Fertigstellung weiterer Räume die Unterbringung für die Kinder deutlich wohnlicher zu gestalten als in den ersten Jahren des doch recht dichten Zusammenwohnens.

Heimleiterin Agnes Kovacs bestätigte gegenüber den Besuchern aus Grenzach-Wyhlen, dass mit der weiteren Verbesserung der Wohnbedingungen auch das Wohlbefinden der Kinder spürbar anstieg, derzeit leben knapp 30 Kinder ständig im Haus. „So, wie sie sich wohlfühlen, gestalten sie auch ihr eigenes Zusammenleben mit,“ erläuterte die Heimleiterin. „Wir spüren ganz genau, wie zufrieden die Kinder sind.“ Die regelmäßigen Spenden aus Grenzach-Wyhlen hätten in den letzten Jahren deutlich dazu beigetragen, die Versorgung der Kinder zu verbessern und so den Heimbetrieb zu stabilisieren. Nutznießer des weiteren Ausbaus im ehemaligen Schloss sind auch die etwa 40 Mädchen und Jungen, die werktags zur Nachmittagsbetreuung kommen. Diese Kinder erhalten dort nach dem Schulunterricht ein Mittagessen, machen ihre Hausaufgaben, finden Ruhe und Spielmöglichkeiten bis ihre Eltern von der Arbeit aus den benachbarten Städten zurückkommen.

In den kommenden Jahren sind in den beiden großen Gebäuden noch erhebliche Baumaßnahmen erforderlich, auch Dank der Erträge des Wohltätigkeitsballs können bald weitere Arbeiten begonnen werden. Die Gäste des Abends kamen nicht nur aus Sacueni, sondern auch aus der Bezirksstadt Oradea, aus der ungarischen Nachbarschaft sowie aus Budapest und Wien. Künstler gestalteten ein abwechslungsreiches Programm. Bürgermeister Beres wandte sich namentlich an die Gäste aus Grenzach-Wyhlen und bedankte sich für die seit mehreren Jahren überbrachten Hilfen bei der Bevölkerung von Grenzach-Wyhlen. „Unter Städtepartnerschaft verstehen wir, dass sich Menschen über ihre Lebensweisen informieren,“ sagte er. Das sei dann lebendiges Europa.

Pater Csaba, Vorsitzender der St.-Franziskus-Stiftung, dankte für alle Formen der Unterstützung. Alles, was helfe, das Leben der Kinder zu verbessern, die oftmals aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, trage auch dazu bei, dass die Mädchen und Jungen gute Bildung erhalten können. „Dies aber ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen und entsprechend unserer christlichen Lebensart gestalten können,“ sagte er.