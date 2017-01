Grenzach-Wyhlen Sparpläne nicht zulasten der Vereine

Mitglieder des Gesangvereins Frohsinn bringen sich ins Gemeindeleben ein. Karl Weber aus dem Vorstand verabschiedet

Grenzach-Wyhlen (mart) Bei seiner jüngsten Hauptversammlung im Gasthaus Löwen in Wyhlen wurde nahezu der gesamte Vorstand des Gesangvereins Frohsinn wiedergewählt. Einzig Karl Weber hatte nach genau 40 Jahren als Kassierer nicht mehr neu kandidiert und wurde mit viel Lob und einem Geschenkkorb verabschiedet, sein Nachfolger wurde Eberhard Oberfell.

Seit 1948 ist Karl Weber dem Gesangverein Frohsinn treu, seit 1973 ist er Ehrenmitglied. Vorsitzender Horst Happle war verhindert, sodass sein Stellvertreter Karl Schwarzbauer die Versammlung leitete und den Jahresbericht vortrug. In diesem konnte er auf viele gesellschaftliche Ereignisse, Konzerte und Ausflüge zurückblicken. Die Mitglieder hatten wieder am Slowup gewirtet, das Sommerfest in der Flüchtlingsunterkunft besucht und im Kinderferienprogramm Brot wie zu Zeiten der Römer gebacken. Einer der Höhepunkte war die Reise nach Bremerhaven zum Shanty-Chor.

Erfreulich war auch der hohe Probenbesuch zwischen 86 und 93 Prozent. Ohne Fehlzeiten anwesend war Jörg Frische, wofür er ein Präsent erhielt. Bürgermeister Tobias Benz dankte dafür, dass sich die Sänger als einziger Verein beim Sommerfest in der Flüchtlingsunterkunft engagiert hatten. Er hob hervor, dass die Sparpläne der Gemeinde nicht zulasten der Vereine gehen dürften: „Ohne die Vereine wäre die Gemeinde um ein Vielfaches ärmer.

“ In seinem letzten Kassenbericht konnte Karl Weber einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen, die beiden Kassenprüfer Werner Kaiser und Gerhard Mayer lobten die einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung, die einstimmig erteilt wurde. Fritz Gerbel vom Männerchor Grenzach lobte die Zusammenarbeit der beiden Vereine und freute sich über die große Zahl der Sänger. Er mahnte aber auch an, Sängernachwuchs zu suchen, denn in den beiden Vereinen gebe es lediglich drei Sänger, die jünger als 65 Jahre sind.

