Grenzach-Wyhlen Silvester: Schweizer Kunden bunkern Feuerwerk für den Sommer

Der Einkauf ist nicht nur für den Jahrewechsel gedacht. Ein Teil davon wird für den 1. August gelagert.

Wenn man den vollbepackten Einkaufswagen in den Supermärkten und Discountern in der Doppelgemeinde am frühen Donnerstagmorgen glauben darf, wird auch das Jahr 2017 mit Kanonendonner, Silvesterraketen, Böllern und jeder Menge Pyrotechnik empfangen.

Viele Schweizer kaufen so viel Feuerwerk, dass der Vorrat auch gleich noch für den Nationalfeiertag am 1. August reichen soll. Obwohl der Verkauf des Feuerzaubers seit einigen Jahren bundesweit rückläufig ist, finden die Feuerwerksartikel in Grenzach-Wyhlen nach wie vor reißenden Absatz, vor allem bei jungen Menschen. Ganze Einkaufswagen mit Raketen und Böllern vollgeladen haben sich seit dem Verkaufsstart am Donnerstag auch zahlreiche schweizerische Kunden, die die riesigen Sortimente nicht ausschließlich für die Silvesternacht einkaufen. Viele Schweizer wollen sich schon jetzt für den Nationalfeiertag am 1. August mit der nötigen Pyrotechnik eindecken.

Dann nämlich gibt es in Deutschland kein günstiges Feuerwerk zu kaufen – man müsste also für den Nationalfeiertag im eigenen Land mehr Geld für Feuerwerk bezahlen. Das wollen viele Schweizer Kunden wohl vermeiden und das Feuerwerk nicht nur zum günstigen deutschen Preis kaufen, sondern auch die Mehrwertsteuer erstattet bekommen. Einige Eidgenossen nahmen dafür sogar den Weg von der schweizerischen Bundeshauptstadt Bern bis nach Grenzach-Wyhlen in Kauf, um sich das Auto mit Feuerwerk vollzuladen.

Uneinigkeit herrschte indes in Bezug auf die Freimengen für die Feuerwerksartikel. Während ein Grenzacher Marktleiter betonte, dass es für Schweizer Kunden für Pyrotechnik keine Beschränkungen gebe, konnten Schweizer, die dazu befragt wurden, keine einheitliche Antwort geben. Einige sagten, dass sich die Freimengen nach dem Gewicht des Sprengpulvers in den Böllern und Raketen richten würde. Ein Anruf beim Schweizer Zoll brachte Licht in die Thematik: Bis zu 2,5 Kilogramm Bruttogewicht dürfen pro Person zollfrei in die Schweiz eingeführt werden. Das heißt, dass auch die Holzstäbe der Raketen und die Verpackung mitbetrachtet werden.

Für Kunden, die das neue Jahr 2017 etwas ruhiger angehen wollen als draußen mit Raketen und Böllern, hatte der Handel auch Tischfeuerwerk oder Zubehör für das traditionelle Bleigießen parat.