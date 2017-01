Grenzach-Wyhlen Sie bereichern das Leben in der Gemeinde

Sie bereichern das Leben in der Gemeinde

Bürgermeister Tobias Benz zeichnet beim Neujahrsempfang sieben Bürger für ihr außergewöhnliches Engagement aus.

Traditionell ehrt die Gemeinde beim Neujahrsempfang Bürger für außergewöhnliche Leistungen in verschiedenen Bereichen. Die Ehrung erfolgt auf Vorschlag der Vereinsgemeinschaft Arge und des Gemeinderats. Bürgermeister Tobias Benz überreichte in diesem Jahr an sieben Personen eine Urkunde samt Gutschein und Bleiglasfenster mit dem Wappen von Grenzach-Wyhlen.