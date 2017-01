Grenzach-Wyhlen Schulprojekt in Afrika: Hilfe vom Hochrhein verändert nachhaltig

Hermann und Ilse Nägele haben eine Schule in Kenia aufgebaut. Möglich machen es Spenden aus Grenzach-Wyhlen.

Vor elf Jahren hat alles im Keniaurlaub mit einer Einladung eines befreundeten Kioskbesitzers in sein Heimatdorf Mwakamba begonnen. Dabei stieß das Grenzach-Wyhlener Ehepaar Ilse und Hermann Nägele auf einen Kindergarten, in dem 23 Kinder in einer undichten Lehmhütte auf Baumstämmen saßen. „Da muss etwas passieren“, dachten sich die beiden und nahmen sich des Projekts an.

Herausgekommen ist ein Vorzeigeprojekt mit Kindergarten und Schule, das landesweit für Aufsehen sorgt. Das Geld dafür stammt größtenteils ausKleinspenden aus Grenzach-Wyhlen. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Ilse und Hermann Nägele ist in Mwakamba die Hermann Primary School entstanden, ein Schulkomplex mit eigenem Brunnen, zwölf Klassenzimmern, zwei Personalbereichen mit Lehrerzimmern und einem Konferenzraum. Dazu kommen noch drei Toilettenbereiche und eine überdachte Küche. An der Schule werden inzwischen etwa 450 Schul- und Kindergartenkinder von 17 Lehrkräften betreut. Als Vergleich: in der Linden- und der Bärenfelsschule werden zusammen etwa 500 Schulkinder unterrichtet.

Das Schuljahr 2016 stellte einen vorübergehenden Höhepunkt in der langen Erfolgsgeschichte der rein privaten Initiative dar: Erstmals konnten 30 Kinder einer achten Klasse die vom Kindergarten an die Schule besucht hatten ihren Hauptschulabschluss an der Schule ablegen. „Das war auch ein ganz wichtiger Schritt für die Schule, da sie dadurch offiziell als staatliche Schule anerkannt und lizensiert wurde“, so Hermann Nägele im Gespräch mit dieser Zeitung. Zu diesem Anlass gab es im Oktober einen feierlichen Festakt im Beisein des kenianischen Ministerpräsidenten, des Bildungsministers und weiterer Würdenträger sowie eines lokalen Fernsehteams.

Dabei wurde die Schule offiziell vom Ehepaar Nägele an das Land Kwale County übergeben. Zum Dank wurde eine große Gedenktafel zu Ehren der Beiden enthüllt.

Bis zu diesem gewaltigen Erfolg war es aber auch ein langer und anstrengender Weg. Insgesamt 155 000 Euro an mühsam gesammelten Spenden stecken in dem Projekt. Ein Großteil davon sind Kleinspenden aus Grenzach-Wyhlen. Auch Vereine und Organisationen haben ihren Einsatz immer wieder in den Dienst der Sache gestellt und Spenden an das Projekt überwiesen. Dabei war das extreme persönliche Engagement des Paares auch dafür entscheidend, dass die Spender sicher waren, dass ihr Geld an der richtigen Stelle ankommt. In kleinen Etappen wurde die Schule bei jedem Keniaaufenthalt der Nägeles Schritt für Schritt erweitert und ausgebaut. Bezahlt wurde nicht nur der Unterhalt für die bestehenden Gebäude, sondern auch das von der Schulbehörde vorgeschriebene Schulmaterial wie Bücher, Hefte und mehr, sowie eine Uniform für jedes Kind.

Wie stolz inzwischen auch die Einheimischen auf ihre Schule sind, zeigte zum Beispiel der ehemalige Direktor, der nach seiner Pensionierung unentgeltlich als normaler Lehrer unterrichtet, da er die erste Klasse unbedingt bis zum Abschluss begleiten wollte. Das Projekt ist nun also abgeschlossen, aber für die Nägeles geht es weiter. Für den nächsten Keniaaufenthalt haben die Beiden auch schon wieder große Pläne. Da der Staat die Ausstattung für ein Computerzimmer finanziert, muss ein weiteres Klassenzimmer gebaut werden. Auch sollen Überdachungen als Sonnen- und Regenschutz an verschiedenen Teilen des Schulhofs aufgestellt und Bäume und Sträucher zu Begrünung gepflanzt werden. „Es gibt einfach immer was zu tun, und wir haben noch jede Menge Ideen die wir zusammen mit den Einheimischen umsetzten möchten“, so das Resümee der beiden.