Grenzach-Wyhlen Schulen: Gemeinde gründet Mensa-Gesellschaft

Eine Mensa GmbH der Gemeinde soll in Zukunft alle mit Mittagessen von Schülern und Kindergartenkindern verbundenen Aufgaben übernehmen. Damit sollen auch Kosten eingespart werden.

Grenzach-Wyhlen – Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen eröffnet eine neue Firma. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung vom Dienstag. Eine „Mensa GmbH“ soll die Aufgaben aller mit Mittagessen von Schülern und Kindergartenkindern verbundenen Aufgaben übernehmen.

Bislang ist der Freundeskreis Kinder, Jugend und Kultur in diesem Bereich aktiv, sieht sich aber bei den ständig steigenden Zahlen von Mittagessen an seinen Grenzen. Die Gemeinde verspricht sich von der Bündelung Kosteneinsparungen durch Synergien wie gemeinsamen Einkauf und gemeinsame Personalverwaltung, aber auch durch die Möglichkeit eines Unternehmens zum Vorsteuerabzug steuerliche Vorteile.

38 000 Essen im Jahr

Mensen gibt es aktuell im Schulzentrum und im Kinderhaus. Essen werden auch im Maus Haus ausgegeben. Eine neue Mensa wird gerade an der Bärenfelsschule errichtet. Wie Kämmerin Anne Mack informierte, wurden 2016 18 340 Essen zubereitet, durch den Neubau der Mensa erhöht sich die Zahl auf mehr als 38 000. Die Menge der ausgegebenen Essen könnte noch steigen, weil das Ziel eine Mensa Gesellschaft sei, auch weitere Kindergärten zu beliefern.

Den Wunsch des Fördervereins, die Mensen nicht mehr betreiben zu müssen, benannte Mack mit Synergieeffekten und die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs als Gründe für die Gedanken zur Firmengründung. Wichtig sei, dass sich die GmbH bis zum Start der Mensa in Gründung befindet, um bereits Baukosten vorsteuerlich geltend machen zu können. Man müsse einen Dienstleistungsvertrag mit dem Förderverein bis Jahresende abschließen. Ab Januar 2018 solle dann die Mensa-Führung komplett in Hand der GmbH sein, inklusive der Verträge mit Personal, der Buchhaltung, der Steuern und der Abrechnung der Mittagessen. Als Geschäftsführerin würde Anne Mack ins Handelsregister eingetragen. „Wir gründen also eine GmbH, deren Ziel das Defizit ist?“, stellte Walter Schwarz (CDU), der zuletzt als Einziger gegen das Vorhaben stimmte. Schwarz machte seiner Überzeugung Luft, dass defizitäre Vorhaben in den Sozialhaushalt und nicht versteckt gehörten. Aktuell bringt ein Mensaessen Kosten in Höhe von 7,24 Euro mit sich, wie Benz vortrug. „Wir brauchen einen besseren Kostendeckungsgrad“, sagte er. Bisher kosten Essen für Kindergartenkinder 1,90 Euro, für Schulkinder 2,90 Euro (im Schulzentrum 3,50 Euro).

Um den Kostendeckungsgrad anzuheben, schlug die Verwaltung vor, die Essenspreise auf 3 Euro im Kindergartenbereich anzuheben und in einem zweiten Schritt zum 1. September 2018 auf 3,50 Euro zu gehen. Bei Schulkindern ist ein Essenspreis von 3,90 Euro vorgesehen. Das seien Kosten, die mit denen anderer Orte vergleichbar seien. Weiterhin soll es Sozialessen geben. Das Geld soll nicht mehr wie bisher pro bestelltem Essen bezahlt werden, was großen Verwaltungsaufwand bedeutete, sondern in Pauschalen pro gebuchtem Wochentag und Monat. Ein Monat jeden Montag Essen kostet ab September zwölf Euro für Kindergärten, 13 für Grundschulen.

Wird auch der Dienstag gebucht, zahlen Eltern 24 oder 26 Euro. Essen können dann nicht mehr für einzelne Tage abbestellt werden. Für Kindergartenkinder soll die Pauschale ab 1. September 2018 auf 14 Euro ansteigen. Beim Schulzentrum kann weiterhin spontaner gegessen werden. Dort wird der Essenspreis bei 3,90 Euro pro Essen liegen, Lehrer zahlen sechs Euro.