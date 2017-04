Grenzach-Wyhlen Schränzernacht der Rolli-Dudel-Schränzer legt 2018 eine Pause ein

Ohne Veränderung im Vorstand starten die Rolli-Dudel-Schränzer aus Wyhlen ins neue Vereinsjahr.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Dies ergaben die Wahlen, die Narrenmeister Ralf Gentner an der Hauptversammlung am Samstagabend leitete. In den nächsten Jahren soll es aber eine Wachablösung im Führungsteam geben. Des Weiteren erhoffen sich die Schränzer weitere aktive Mitglieder. Cliquenchef Markus Müller forderte seine Gruppe auf, im Freundeskreis zu werben.