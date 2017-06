Grenzach-Wyhlen Schokolade selber machen: Ritter Sport kürt Schoko-Meister in Grenzach-Wyhlen

Die Mobile Schokowerkstatt von Ritter Sport ist vom 26. bis 28. Juni zu Besuch in Grenzach-Wyhlen. Dabei gibt es einen Workshop für Kinder und Jugendliche.

Fast zehn Kilogramm Schokolade isst jeder Deutsche pro Jahr. Aber nur die wenigsten wissen, wie Schokolade eigentlich hergestellt wird? Wie sieht eine Kakaofrucht aus? Wo wächst Kakao überhaupt? Und warum sind die unscheinbaren Bohnen so begehrt? Diese und viele weitere Fragen beantwortet jetzt ein Workshop für Kinder und Jugendliche in Grenzach-Wyhlen. Vom 26. bis 28. Juni macht die Mobile Schokowerkstatt von Ritter Sport in Grenzach-Wyhlen Station, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Unter pädagogischer Anleitung erfahren die jungen Besucher zwischen sieben und 18 Jahren viel Wissenswertes und Spannendes über ihre liebste Süßigkeit.

Teilnehmer schlüpfen in die Rolle eines Chocolatiers

Unbestrittener Höhepunkt des rund einstündigen Workshops: Einmal selbst in die Rolle eines Chocolatiers schlüpfen und nach Lust und Laune aus Zutaten eine eigene Lieblingssorte kreieren.

Mit Marshmallows, Cornflakes oder Gummibärchen lassen sich auch die ungewöhnlichsten Schokoladenträume verwirklichen. Die selbst gestaltete Verpackung macht die Eigenkreation endgültig unverwechselbar und einzigartig. Die Mobile Schokowerkstatt tourt in diesem Jahr bereits zum elften Mal durch Deutschland. Rund 225.000 Kinder und Jugendliche haben in den letzten Jahren bereits am Workshop teilgenommen und ihr persönliches Schokoquadrat hergestellt. Sie alle dürfen sich offiziell „Schoko-Meister“ nennen und haben ein entsprechendes Zertifikat erhalten.

Infos zur Schokowerkstatt von Ritter Sport in Grenzach-Wyhlen