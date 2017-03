Grenzach-Wyhlen Sanierung Kesslergrube: 35 000 Tonnen mehr Aushubmenge

Rund ein Viertel des geplanten Aushubs in der Kesslergrube ist geschafft: Bis heute wurden laut Roche etwa 80 000 Tonnen Material – belastet wie unbelastet – in 3000 Spezialcontainer verpackt und der thermischen Entsorgung zugeführt.

Insgesamt geht das Unternehmen nun von 315 000 Tonnen aus. Bisher sahen die Planungen 280 000 Tonnen vor. Der Mehraufwand kostet Zeit – an der Sanierungssumme ändert sich wohl nichts.

Ziele der von Herbst 2015 bis März 2016 vorgenommenen Rasterbohrungen waren einerseits die räumliche Verteilung von Materialtypen und Schadstoffen in der Altablagerung zu ermitteln, andererseits die Deklaration und Entsorgungsplanung für die Großlochbohrungen und den anschließenden Aushub vorzubereiten.

Bei den Rasterbeprobungen wurden nun ausgedehnte Grubenbereiche identifiziert, bei denen die Kontamination tiefer vorliegt als ursprünglich angenommen. Die Resultate veranlassen Roche, in diesen Horizonten tiefer als ursprünglich geplant auszuheben, um sämtliches belastetes Erdreich zu entfernen und das behördlich vorgegebene Sanierungsziel sicher zu erreichen. Es handelt sich um eine Mehrmenge von etwa 35 000 Tonnen an Aushubmaterial. „Unsere Planungen sahen bisher eine Aushubmenge von etwa 280 000 Tonnen vor“, wird Markus Ettner, technischer Projektleiter bei Roche, in einer Mitteilung zitiert.

Durch den tieferen Aushub wird sich die Aushubphase voraussichtlich um drei Monate verlängern. Nur mit dieser Maßnahme kann Roche das angestrebte Sanierungsziel – die vollständige Entfernung der Schadstoffe und damit der Quelle der Umweltgefährdung – verwirklichen und das behördlich vorgegebene Sanierungsziel sicher erreichen. Roche geht davon aus, dass der Abschluss des Sanierungsaushubs unverändert im Jahr 2020 erfolgen kann. Die gesamten Sanierungskosten von 239 Millionen ändern sich dadurch ebenfalls nicht.

Mit dem voraussichtlichen Abschluss der Großlochbohrungen Ende April und dem anschließenden Aufbau einer schallgedämmten und luftdichten Einhausung über das gesamte Sanierungsgelände bis zum Herbst 2017 werden die Vorbereitungsarbeiten der Sanierung von Perimeter 1/3-Nordwest der Altablagerung Kesslergrube beendet.

Ab Herbst beginnt dann die eigentliche Sanierung mit dem Aushub des kontaminierten Bodenmaterials in der Einhausung. Um das bei den Großlochbohrungen anfallende, belastete Grundwasser fachgerecht zu reinigen, wurde im vergangenen Jahr auf dem Schiffsanleger eine provisorische Grundwasserreinigungsanlage erstellt. Ab Anfang 2017 wurde die definitive Grundwasserreinigungsanlage in der Halle auf dem Schiffsanleger schrittweise in Betrieb genommen. Die Abnahme der Anlage erfolgte am 9. Februar durch das Landratsamt. Dabei wurde bestätigt, dass sämtliche Auflagen wie schon bei der provisorischen Anlage erfüllt werden.

