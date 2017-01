Schopfheim SPD-Ortverein: Dreikönigshock mit vielen Themen

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und Uehlin-Areal in der Diskussion

Die aktuellen Themen und Herausforderungen zwischen Brüssel, Berlin und Breitmatt diskutierten die Schopfheimer Genossen auf ihrem traditionellen Dreikönigshock am vergangenen Freitag. Mit Schulcampus, Vogelbachareal und „postfaktischem“ Vokabular ging es quer durch die Kommunalpolitik.

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist nach Ansicht des Ortsvereinsvorsitzenden Peter Ulrich „das wohl dringlichste Problem in Schopfheim“. Geschlagene 700 Parteien befänden sich auf der Warteliste der Wohnbau Lörrach für Schopfheim; „das ist dramatisch“, so Ulrich. Immerhin habe der Gemeinderat erreicht, dass sich die Wohnbau Lörrach mit 70 Wohnungen an der Bebauung des Eisweihers beteiligt. „So sollte wenigstens ein Teil der neuen Wohnungen einer weniger zahlungskräftigen Klientel zugänglich sein“, hofft der Ortsvereinsvorsitzende. Er betonte in diesem Zusammenhang, wie wichtig es für die Stadt sei, ein ausgewogenes Sozialgefüge zu erhalten. Indem die Stadt Schopfheim eine Einlage in Höhe von geplant einer Million Euro in die Wohnbau einbringe, unterstreiche sie ihr Engagement für sozial gerechten Wohnungsbau. Auch für die Zukunft sei ein Engagement der Lörracher Wohnbau „der sicherste Weg, auf nachhaltige Weise Sozialwohnungen zu schaffen“, zeigte sich Ulrich überzeugt – eben darauf werde die SPD-Fraktion im Gemeinderat auch künftig ihr Augenmerk richten. In diesem Sinne plädierte Ulrich dafür, die Wohnbau auch für das geplante Bebauungsgebiet Breitmatt (ehemaliges Bockbiergelände hinter dem Gymnasium) mit ins Boot zu holen. Neben den Initiativen vor Ort seien Landes- und Bundespolitik gefragt, den richtigen Rahmen zu schaffen; die SPD habe hier bereits finanzielle und gesetzliche Initiative ergriffen und benötige nun die Unterstützung des Koalitionspartners im Bund beziehungsweise der schwarz-grünen Landesregierung.

Auch die Pläne zur Bebauung/Umgestaltung von Vogelbachareal (Mattenleestraße) und Gardner-Denver werden von den Genossen gutgeheißen. „Es ist wichtig, dass sich dort etwas tut und es wird etwas Gutes dabei herauskommen“, erklärte Fraktionssprecher Artur Cremans zum Vogelbachareal. Auch der Verkauf des Gardner-Denver-Areals an Binder+Blum als Investor findet das Okay der Genossen. Gleichwohl: Die von der SPD geforderte Veränderungssperre mitsamt Architektenwettbewerb hätte womöglich eine bessere Lösung gebracht, so Cremans.

Das Lieblingslästerthema der vergangenen Jahre ist mit dem nun endlich realisierten Verkauf des Uehlin-Areals vom Tisch – zumindest beinahe: Cremans erinnerte daran, dass durch die jahrelange Nicht-Vermietung der Gebäude „einiges an Geld den Bach ab“ gegangen sei. Nun gelte es noch, die beiden Häuser an der Hauptstraße zu verkaufen; für die künftige Nutzung habe die Stadt recht konkrete Bedingungen gestellt.

Ein Kreiskrankenhaus in Schopfheim würde sich sicher positiv auf die ärztliche Versorgung im Oberen, Mittleren und Kleinen Wiesental auswirken, erklärte Ortsvereinsvorsitzender Ulrich mit Blick auf Schopfheim als möglichen Standort für das geplante Zentralklinikum. Fraktionsvorsitzender Cremans übernahm es, die Vorteile des Schopfheimer Standortes gegenüber den Mitbewerbern aufzuführen, von der geographisch zentralen Lage im Kreis über die gute Verkehrsanbindung bis zu wirtschaftlichen Aspekten. Kreisrat Herbert Baier goss Wasser in den Wein und verwies darauf, dass sich der Mittelpunkt des Kreises für ihn an der Einwohnerzahl bemesse – und da sei ein Standort bei Lörrach eindeutig zentraler.

Für das SVS-Sportheim sind im aktuellen Haushalt 300 000 Euro eingestellt; weitere 300 000 sind für 2018 geplant. Die 600 000 Euro seien ein durchaus stolzer Betrag, räumte Cremans ein, aber: Nachdem eine zentrale Sportanlage nach der gescheiterten Fusion von SVS und FV Fahrnau nicht mehr realisierbar gewesen sei, sei es darum gegangen, „das über 40 Jahre alte Problem eines hinfälligen Sportheims endlich zu lösen.“ „Irgendwie Funkstille“ diagnostizierte Peter Ulrich ausgerechnet beim Thema Breitband: Während in anderen Gemeinden des Landkreises offenbar rege Aktivitäten liefen, höre man davon in Schopfheim nichts. Die SPD habe daher bei der Verwaltung einen Sachstandsbericht beantragt, genauso wie zum Hochwasserschutz, Datensicherheit in der Stadtverwaltung und Entwässerung der B518.