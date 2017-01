Grenzach-Wyhlen SG Grenzach-Wyhlen: Freud und Leid liegen nahe beieinander

In zwei Teilen blicken wir auf die Fußballwelt der Doppelgemeinde. Heute: Spielgemeinschaft sieht optimistisch nach vorn

Für die Fußballwelt in Grenzach-Wyhlen war 2016 ein teils freudiges und teils schmerzhaftes Jahr. In zwei Teilen werfen wir mit den beiden Fußballclubs einen Blick zurück und wagen auch den Blick nach vorn. Im zweiten Teil geht es um die Spielgemeinschaft Grenzach und ihre intensive Jugendarbeit.

Kinder für regelmäßigen Sport zu gewinnen und Fußballtalente zu entdecken, das ist Bernd Maiers größtes Anliegen. Seit vielen Jahren widmet er sich diesem Ziel, schon als er noch im früheren FC Grenzach dafür zuständig war. Heute als Vorstandsmitglied der SG Grenzach-Wyhlen sieht er dafür noch bessere Chancen. „Wir haben doch inzwischen gebündelte Kraft, gleichen Defizite aus und vervielfachen unsere besten Möglichkeiten für das Kinder- und Jugendtraining“, sagte er. Auch das vergangene Jahr brachte wieder neue Chancen und Erfolge. In elf Kinder- und Jugendmannschaften trainieren mehr als 220 junge Fußballer, angeleitet von 24 Übungsleitern. Allesamt sind sie dafür qualifiziert. 40 Kinder- und Jugendspieler kamen im vorigen Jahr hinzu, allerdings stiegen auch einige aus, wie bei vielen Vereinen wirken sich auch hier die erhöhten Anforderungen in Schulen und bei der Ausbildung aus.

Besonders stolz ist die SG auf ihre Mädchenmannschaft, zwölf Bambinis fanden sich zusammen, das reicht zwar zunächst aus, um ein stabiles Team aufzubauen, aber gern dürfen sich noch weitere Mädchen melden unter urs.westermann@t-online.de. Auch einige Flüchtlingskinder spielen inzwischen mit, freilich sind von jenen, die mal zum Schnuppern kamen, auch etliche nicht dabeigeblieben.

Bei den Aktivmannschaften gehören inzwischen zwei Flüchtlinge zu den Stammspielern. SG hat sich auch sportlich gut gefestigt Die Erste Mannschaft, so erläuterte Vereinspräsident Frank Krieger, durchlebte 2016 eine Phase der Konsolidierung. „Der momentan neunte Platz in der Kreisliga B entspricht unseren Möglichkeiten. Die A-Jugend bilde sich inzwischen zur Kaderschmiede für die Aktivmannschaften heraus. Ein Großteil des Nachwuchses der beiden im Punktspielbetrieb stehenden Mannschaften kommt aus der A-Jugend. „Nach dem Zwangsabstieg durch die Umstrukturierung der Kreisliga hatten wir ein Tief,“ sagte Krieger. „Im vergangenen Jahr haben wir uns gut gefestigt und sehen der zweiten Halbserie optimistisch entgegen.“

Mit Frank Meyer steht für die Erste Mannschaft auch ein erfahrener und vor allem stark motivierender Trainer zur Verfügung. Der Punktspielbetrieb beginnt am 19. März mit einem Heimspiel gegen Herten II. Als großes Problem nimmt der Verein die unzureichenden Platzverhältnisse und sanitären Bedingungen mit ins neue Jahr. In den Wintermonaten konzentriert sich das gesamte Training auf nur einen Platz, das sind 15 Mannschaften in fünf Tagen, entsprechend ramponiert ist der Rasen.

Die Kinder weichen in der dunklen Jahreszeit in Hallen aus. „Wir benötigen dringend einen Kunstrasenplatz, nur damit sind wir in der Lage ein Allwettertraining durchzuführen, ohne ständig Angst um das Gelände haben zu müssen,“ bekräftige Frank Krieger. Dies ist auch notwendig, um mit den Fußballvereinen der Umgebung mithalten zu können. „Sonst laufen uns gute Spieler weg“, sagt Krieger. Deshalb sieht der Verein erwartungsvoll dem neuen Sportkonzept der Gemeinde entgegen.

Doch nicht nur bei den Fußballplätzen besteht dringender Nachholbedarf, auch die Sanitäranlage aus den 60er Jahren weist Mängel auf. Bernd Maier verwies darauf, dass gerade mit den Übungsstunden für Kinder und Jugendliche auch enorme soziale Arbeit geleistet werde, für die ansprechende materielle Voraussetzungen notwendig sind. Wenn demnächst der Gemeinderat über die Vergabe von Fördermitteln entscheidet, sollte dies nicht unberücksichtigt bleiben. Die 454 Mitglieder des Vereins engagieren sich in vielen Bereichen, um Einnahmen für die Kinder- und Jugendförderung zu erzielen. Da gibt es die Altpapiersammlungen, die Bewirtung bei Fasnachtsveranstaltungen und beim Slow-Up Basel-Dreiland sowie den Maihock. Dennoch ist der Aufwand hoch und es ist derzeit unklar, ob die Mitglieder diesen auch künftig stemmen können. Erfreulich ist, dass auch viele Eltern den Verein unterstützen, dennoch ist in allen Bereichen noch Bedarf an Helfern.

Auf den Sportplätzen mäht die Gemeinde die Rasenflächen, die übrigen Pflegearbeiten übernehmen die Mitglieder selbst.