Grenzach-Wyhlen SC Grenzach: Trainer drückt auf Qualität

Blick auf die Fußballwelt der Doppelgemeinde. Heute: Der neue SC Grenzach auf gutem Weg

Für die Fußballwelt in Grenzach-Wyhlen war 2016 ein teils freudiges und teils schmerzhaftes Jahr. In zwei Teilen werfen wir mit den beiden Fußballclubs einen Blick zurück und wagen auch den Blick nach vorn. Im ersten Teil geht es um den neuen SC Grenzach, der 2016 erstmals den Spielbetrieb startete.

Der Sportclub Grenzach gehört zu den ganz jungen Vereinen in der Gemeinde. Patrick Naujoks, erster Vorsitzender, ist sehr erfreut darüber, wie sich seit der Gründung im Oktober 2015 die Mitgliederzahl entwickelt hat, rund 100 Fußball-Enthusiasten gehören derzeit dem Sportclub an. Sportlich erfolgreich ist die Mannschaft auch, als Neuling musste sie ganz unten anfangen, also in der Kreisliga C, doch zum Jahresabschluss befindet sie sich auf dem guten dritten Tabellenplatz mit nur drei Punkten Rückstand zum Spitzenreiter. Spieler kommen aus zehn Nationen „Mit nur einer Auswärtsniederlage haben wir eine sportliche Stabilität nachgewiesen, die wir anfangs gar nicht so erhofft hatten“, meinte Naujoks. „Der sportliche Erfolg hängt auch davon ab, dass wir sichere Rahmenbedingungen finden konnten.“

Die Suche nach einem Übungsplatz war zwar aufwändig und sorgte auch für manche Irritation, doch nun hat der Verein mit dem Sportplatz an der Kraftwerksstraße ein festes Domizil gefunden. „Leider stimmen dort die sanitären Bedingungen überhaupt nicht,“ meint Salvatore Carruba, dritter Vorsitzender. „Die Spieler müssen nach dem Spiel zum Duschen in die Hochrheinhalle fahren.“ Die Firma Brötje stellt den Platz zur Verfügung. Einzige Bedingung dafür ist, dass der Fußball öffentlich bleiben muss, das heißt, wenn dort der SC nicht spielt, dürfen auch andere Spieler auf den Rasen. Dabei werden dann leider auch mehr Tornetze beschädigt, als das im Trainingsbetrieb des Vereins so üblich ist. Doch zunächst einmal sind Übungs- und Spielbetrieb gesichert.

Hoffnung auf Besserung besteht, der Verein hat sich für das neue Hallenkonzept der Gemeinde angemeldet. Mehrere Firmen aus der Gemeinde bringen sich als Sponsoren ein und unterstützen den Verein. Im Rückblick auf die ersten Monate meinte Naukojs: „Wir waren alle von der Idee beseelt, etwas Neues aufzubauen, bei dem das Fußballspielen wirklich im Mittelpunkt steht.“ Interne Vereinsquerelen gab es bisher nicht. Auch das Verhältnis zur SG Grenzach-Wyhlen bewerten Naujoks und Carruba als gut, sie möchten dem anderen Verein auch in keiner Weise schaden. Dass einige Spieler von dort zum SC wechselten sei normal, man lege es aber keinesfalls darauf an, Spieler abzuwerben. Stattdessen möchte der SC aus eigener Kraft sein sportliches Niveau festigen. Mit der Zusage des neuen Trainers Jan-Luca Pinti sei eine weitere Voraussetzung zur Stabilisierung geschaffen worden.

Im Verein werde gleichermaßen die Kinder- und Jugendarbeit vorangetrieben. Bisher spielen sechs Bambini, derzeit ist wegen der Platzverhältnisse Trainingsruhe, aber sobald es das Wetter zulässt, beginnt auch das Kindertraining wieder. Die Männer-Mannschaft trainiert zweimal in der Woche. Bei den Spielen gebe es sogar schon einen kleinen Fanclub, rund 50 Zuschauer kamen zu jedem Pflichtspiel. „Die Mannschaft ist ein typisches Kind unserer Zeit“, schwärmt Naujoks. Spieler aus zehn Ländern sind dabei, so aus Gambia, Kolumbien, Russland und Syrien. Nach dem Konzept des neuen Trainers werde es im Februar sechs Freundschaftsspiele geben, „Da zeigt sich, wie der Trainer auf Qualität drückt,“ freut sich der Vorsitzende. Vereinsintern wird alles ehrenamtlich erledigt, so entstehen auch kaum Verwaltungskosten.

Gesucht werden aber noch Passivmitglieder, dass sie die Stellung des Vereins festigen können, sollte sich noch herumsprechen. Neue Aktivmitglieder werden erst ab der nächsten Saison wieder aufgenommen, weil jetzt auch keine Spielermeldungen mehr möglich sind. Nach diesem ersten Jahr herrscht eine gut begründete optimistische Stimmung im neuen Verein.