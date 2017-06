Grenzach-Wyhlen Runder Tisch zu Energie-Projekt in Wyhlen

18 Teilnehmer diskutierten über die geplante Power-to-Gas-Anlage am Althrein in Wyhlen. Laut Energiedienst gibt es noch keine Abnehmer für den produzierten Wasserstoff.

Die geplante Power-to-Gas-Anlage am Althrein in Wyhlen beschäftigt Behörden, Naturschutzverbände, den Investor Energiedienst (ED) und die BI Wasserkraftwerk gleichermaßen. Um die unterschiedlichen, teils kontrovers diskutierten Ansichten zum Projekt zu bündeln, fand am Dienstag ein Runder Tisch mit rund 18 Teilnehmern statt.

„Wir können ein positives Fazit des Treffens ziehen“, sagt ED-Sprecher Alexander Lennemann. ED habe den Eindruck, dass einige offene Fragen hätten geklärt werden können und dass es gut gewesen sei „alle Beteiligten an einem Tisch zu haben“. Michael Kempkes, Sprecher der Bürgerinitiative Wasserkraftwerk am Altrhein, sieht das ein wenig anders. Zwar wisse man es „sehr zu schätzen“, dass der Runde Tisch stattgefunden habe und sich sämtliche Fraktionen, die Gemeinde, das Regierungspräsidium (RP) sowie Nabu und BUND Zeit genommen hätten. Wirklich neue Erkenntnisse habe es allerdings nicht gegeben. Jedoch sei vonseiten des RP eingeräumt worden, dass einige Unterlagen unvollständig seien, weil man sie nicht Laien in die Hand geben wolle, die möglicherweise falsche Schlüsse zögen.

Als besonders interessant bewertet Kempkes die Aussage von ED-Vertretern, dass derzeit kein Abnehmer für den Wasserstoff vorhanden sei. „Noch im November sprach Energiedienst mir gegenüber von Mercedes Benz in Sindelfingen als möglichem Abnehmer“, sagt er. Außerdem wolle er von Bürgermeister Tobias Benz wissen, wie viele Unterschriften es bräuchte, damit die Belange der Bürger ausreichend Gewicht gegenüber den Interessen von ED hätten. Er spielt dabei auf eine Aussage von Benz zu von der BI gesammelten Unterschriften an.

Auf Nachfrage erklärt Benz den Sachverhalt folgendermaßen: Die BI habe beim Runden Tisch von 300 Unterschriften gesprochen, die sie gegen die Power-to-Gas-Anlage gesammelt habe, habe diese aber nicht vorgelegt. 50 der Unterschriften seien jedoch von Schweizern und daher in diesem Fall nicht von Belang. Außerdem seien die Unterschriften gesammelt worden unter der Fragestellung „Sind Sie gegen eine Chemieanlage im Naturschutzgebiet“, so Benz, was nicht den Tatsachen entspreche. Aus diesem Grund zweifle er an deren Aussagekraft.

Generell bewertet Benz den Runden Tisch als „gute Veranstaltung“ und betont, dass dieser ein Entgegenkommen der Gemeinde gewesen sei, der nicht im Verfahren vorgeschrieben ist.