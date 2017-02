Grenzach-Wyhlen/Mannheim/Penzberg Romius-Stiftung spendet Betrag mit sechs Stellen

Die zum Unternehmen Roche gehörende Romius-Stiftung unterstützt in diesem Jahr drei Organisationen, die sich um schwer kranke Kinder und Jugendliche kümmern. Erstmals kam ein sechsstelliger betrag zusammen, insgesamt 100 459 Euro.

Roche-Mitarbeitende spendeten an allen Standorten in Deutschland anlässlich der Weihnachtsspendenaktion 50 229 Euro für den guten Zweck. Die Spenden wurden über die Romius-Stiftung koordiniert und von den deutschen Roche-Gesellschaften verdoppelt. Claudia Böckstiegel, Vorsitzende des Romius-Stiftungsrates, überreichte den symbolischen Spendenscheck an die Vertreterinnen der ausgewählten Organisationen. Jede Organisation kann sich über ein Drittel der Spendensumme freuen. Es handelt sich hierbei um die „Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V.“, das ambulante Kinderhospiz „Sternenzelt Mainfranken“ sowie das Kinder- und Jugendhospiz „Balthasar“ in Olpe. „Wir haben diese drei Organisationen ausgewählt, weil sie von den Roche-Mitarbeitenden vorgeschlagen wurden und wir von ihrer wichtigen Arbeit überzeugt sind.

Das Engagement und die überwältigende Spendenbereitschaft der Roche-Mitarbeitenden, die erstmals zu einem sechsstelligen Ergebnis beigetragen haben, zeigen, dass es für uns alle ein großes Anliegen ist, ihre wertvolle Arbeit in der Pflege schwer kranker Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien zu unterstützen“, so Claudia Böckstiegel bei der gemeinsamen Scheckübergabe mit Ulrich Winkel, Mitglied des Stiftungsrates, Dagmar Baake, Vorsitzende des Romius-Stiftungsvorstandes, und Beatrixe Linder, Mitglied des Romius-Stiftungsvorstandes in Grenzach.

Die Vertreterinnen der beiden Kinderhospize sowie der „Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg“ freuten sich riesig: „Wir sind sprachlos über die hohe Spendensumme und freuen uns sehr darüber, wie viel Geld unsere Organisationen nun dank der Romius-Weihnachtsspendenaktion und der vielen Spenden der Roche-Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt bekommen“, erklärt Annette Rosskamp vom Kinderhospiz Sternenzelt.