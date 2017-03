Am Sonntag erwacht die Römervilla aus ihrem Winterschlaf. Neben einem neuen Exponat und einer pfiffigen Idee für Kinder hat der Verein für Heimatgeschichte eine besondere Ausstellung sowie einige Konzerte geplant

Am Sonntag erwacht die Römervilla aus ihrem Winterschlaf. Neben einem neuen Exponat und einer pfiffigen Idee für Kinder hat der Verein für Heimatgeschichte eine besondere Ausstellung sowie einige Konzerte geplant. Dessen Vorsitzender Helmut Bauckner wünscht sich vor allen Dingen eines: Das Museum soll nicht zum Friedhof werden.

Während draußen die Sonne schon ordentlich wärmt, ist es in der Römervilla in der Steingasse noch kühl und schattig. Kurz vor der Eröffnung hat Helmut Bauckner Besuch von zwei Grafikern, die mit ihm gemeinsam die Anbringung neuer Schilder planen. Eines davon wird neben einem gut erhaltenen Mühlstein Platz finden, den die archäologische Arbeitsgruppe des Heimatvereins in Herten ausgegraben hat. Außerdem wird die Römervilla ab Palmsonntag zur Galerie. „Unser ehemaliger Vorsitzender, Bernhard Vogel, hat uns einige Bilder des Wyhlener Malers Josef Hauser überlassen.“ Auf ein kleines Aquarell, das eine Szene aus Marokko zeigt, hat Bauckner selbst ein Auge geworfen. „Der Hauser mochte und malte Orte, die ich auch mag.“

Kunst an den Wänden, Jazz zwischen römischen Mauern und Geschichte zum Anfassen – Bauckner und seine Mitstreiter tun alles, damit die Römervilla belebt, ja bespielt wird. Deshalb legt er auch großen Wert darauf, dass sich Kinder und Jugendliche in Villa wohlfühlen. Die Gästebucheintragungen geben ihm recht, viele Kinder haben in krakeligen Buchstaben und rührender Falschschreibung Grüße hinterlassen. „Die Römervilla ist toll und intresant“, heißt es da etwa, oder auch „Die Römer waren ein interesantes Folk.“

Eine handgemalte Zeichnung illustriert sehr genau, wie Kinder das Leben der Römer im Museum nachempfinden können. Auf einer kleinen Holzkonstruktion dürfen sie mit Ziegeln, dem römischen Original nachempfunden, ein Dach decken und mit einer grünen Gießkanne darauf „regnen“. „Spaß macht natürlich auch der Flaschenzug“, weiß Bauckner. In dieser Saison will sich Bauckner noch einen Herzenswunsch erfüllen: eine große Karte des römischen Imperiums. Die soll magnetisch sein, so dass die Besucher heutige Städte und Orte mit Buttons markieren können. Bis zur Eröffnung hat das zwar nicht geklappt, aber in einigen Wochen soll die Karte hängen. Die Römervilla sei auch deshalb so gut für Kinder und (Grund-) Schüler geeignet, weil sie überschaubar ist.

Als ehemaliger Volksschullehrer weiß Bauckner, dass Museen auch ziemlich ermüdend auf junge Gäste wirken können. „Die langweilen sich doch, wenn sie viel lesen oder anschauen müssen.“ Und das gelte längst nicht nur für Kinder und Jugendliche. „Was nicht fürs Volk ist, ist für die Katz’“, zitiert Bauckner. Deshalb sind die erklärenden Hinweistafeln in einfacher Sprache geschrieben und kurz und prägnant gehalten. „Das Museum soll sich selbst erklären, so dass die Besucher auch ohne Führungen etwas mitnehmen.“ Gerne würde Bauckner noch mehr Besucher in der Römervilla sehen. „Unser Problem sind die Öffnungszeiten. Da wir nur sonntags ein paar Stunden aufhaben, werden wir nicht so wahrgenommen.“ Andererseits lohne es sich nicht, jeden Nachmittag zu öffnen. „Wir sind eben kein großes touristisches Ziel.“ Allerdings hat die Eröffnung des Römerradweges für ein bisschen mehr Publikumsverkehr gesorgt, schließlich ist die Römervilla Startpunkt des 23 Kilometer langen Rundkurses.

Bauckner, seit 1996 an der Spitze des großen Vereins, ist fast jeden Tag in der Römervilla. „Wenn dann die Tür offen steht, kommen oft Leute und wollen rein. Das dürfen sie dann auch.“ Ganz allmählich macht sich der 75-Jährige Gedanken um seine Nachfolge. „Der Verein liegt mir sehr am Herzen, deshalb will ich das beizeiten regeln.“ Eine Entlastung hat Bauckner, der selbst gerne und oft Führungen macht, in Steffi Kast gefunden.

Die Archäologin aus Wyhlen war ein echter Zufallstreffer und Glücksgriff. „Sie ist selbst Mutter und weiß daher, mit Kindern umzugehen.“ Kast wird am Sonntag die Eröffnungsführung übernehmen.



Römervilla

Geöffnet ab Sonntag, 2. April. Die Öffnungszeiten sind sonn- und feiertags von 15 bis 18 Uhr. Gruppenführungen und Apéros sind unter 1813 anzumelden. Am Sonntag, 9. April, um 11.30 Uhr wird eine Verkaufsausstellung mit Werken von Josef Hauser eröffnet. Am Sonntag, 7. Mai, findet um 11.15 Uhr ein Konzert mit Irish-Folk-Musik statt, am Sonntag, 25. Juni ein Jazzkonzert.