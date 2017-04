Grenzach-Wyhlen Römervilla: Steffi Kast ist ehrenamtliche Helferin

Archäologin und Vierfachmutter führt die Besucher durchs Museum

Grenzach-Wyhlen (vep) Hätte nicht vor gut 30 Jahren ein Lehrer im Tessin Werbung für eine tote Sprache gemacht, wäre Steffi Kast vielleicht nicht Archäologin geworden und die Römervilla hätte eine Fachfrau weniger, die Besucher durch das kleine Museum führt. Ihre Begeisterung für die Römer ist ansteckend – und besonders der didaktische Ansatz des Museums habe es der Wahl-Wyhlenerin angetan. Es war kein spektakulärer Fund, der Steffi Kast zur Archäologie gebracht hat, sondern Latein. „Als ich zwölf war, musste ich in der Schule Wahlfächer bestimmen. Ein Lehrer kam und erzählte uns was über Latein. Ich wollte fortan nur wissen, wer die Leute waren, die diese Sprache gesprochen haben“, sagt die 43-Jährige, die im Tessin aufgewachsen ist und in Basel studiert hat.

Diesen Leuten – den Römern – ist sie seither auf der Spur. Mit 17 reiste Kast nach Israel und nahm an einer Ausgrabung im Tal des Jordans teil. An einem Tag fand sie eine gut erhaltene, große Amphore und konnte ihr Glück kaum fassen. „Bis mir die Ausgrabungsleiterin eine Grube gezeigt hat, in der Hunderte solcher Amphoren lagen“, sagt Kast und grinst bei der Erinnerung. Weil dort keine landwirtschaftliche Nutzung stattfand, schlummern viele Dinge noch unberührt im Boden.

Im Unterschied dazu sind die Funde nördlich der Alpen bescheidener und oft kleiner. „Weil der Boden umgepflügt wurde und wird, ist vieles kaputt gegangen, da findet man allenfalls Scherben.“ Oder kleine Gegenstände wie Schmuck und Münzen. Letztere findet man in großer Zahl übrigens dort, wo die Römer ihr Geschäft verrichteten. „Die Latrinen waren Versammlungsorte, man hielt sich dort länger auf und verlor eben das eine oder andere.“

Wenn Archäologen auf Latrinen stoßen, müssen sie stark sein. „Man kann es sich kaum vorstellen – aber es stinkt auch noch nach 2000 Jahren.“ Eine Latrine wurde in Grenzach nicht ausgegraben, dafür aber ein römisches Bad, eine Ecke der Villa und ein Teil eines Wasserbeckens. Dieses dient wohl zur Wasserversorgung oder zur Zierde – nicht aber zur Erfrischung.

„Dass die Römer schwimmen konnten, ist nicht belegt.“ Römer in der Badehose, Römer auf dem Klo – Kast möchte Kindern vermitteln, dass es vor ihnen Menschen auf der Erde gab und wie sie gelebt haben. Auch ihren eigenen vier. „Ich muss allerdings aufpassen, dass es ihnen nicht zu viel wird“, sagt Kast.

Über ihre Tochter kam sie zur Römervilla. Als deren Klasse einen Schulausflug ins Museum plante, fragte die Lehrerin Helmut Bauckner, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte, ob nicht eine Mutter die Führung übernehmen könne. Seither unterstützt Kast den Verein ehrenamtlich. Für sie ist das auch eine gute Möglichkeit, in der Materie zu bleiben, denn im Moment ist sie Vollzeitmutter. „Als Archäologin ist es schwierig, einen Teilzeitjob zu bekommen.“

Nach ihrem Uniabschluss 2001 arbeitete sie zehn Jahre lang beim archäologischen Dienst des Kantons Jura. Doch auch ohne Römervilla lässt sie die Spurensuche nicht los. Mit ihrem Hund ist sie viel draußen und schaut sich Ackerfurchen und Wiesen ganz genau an. „Noch habe ich leider nichts gefunden“, sagt Kast und lacht. Allerdings kann sie gewisse Merkmale deuten. „Wenn zum Beispiel auf einem Feld der Boden rötlich schimmert, kann man davon ausgehen, dass große Mengen an Ziegeln dort vergraben und umgepflügt wurden.“ Sollte die Archäologin einmal etwas finden, würde sie es melden. Denn die Hobby-Buddler, die mit ihren Metallsensoren durch die Landschaft spazieren und wertvolle Relikte ausgraben und behalten, sind der Wissenschaftlerin ein Dorn im Auge. Dass viele Funde wohl für immer unentdeckt bleiben, macht Kast hingegen nicht so viel aus. „Uns Archäologen interessiert, wo was liegt.“ Für diese Bestimmung gebe es heute viele Methoden. Außerdem hilft, dass die Römer Gewohnheitstiere waren. „Die waren schlau und sind zum Beispiel beim Häuserbau immer ähnlich vorgegangen, wenn sich etwas als praktikabel erwiesen hat.

“Praktikabel waren übrigens auch ihre Kochmethoden. „Ich habe ein Kochbuch mit römischen Rezepten, aus dem ich gerne mal was ausprobiere.“ Zum Beispiel ein Schmorgericht im Römertopf. Dieser wird in ein Erdloch mit glühender Kohle gelegt und ganz mit Erde bedeckt. Nach einiger Zeit hat man ein leckeres Gericht. Liebe geht eben durch den Magen – auch die zu den Römern.