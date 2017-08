Grenzach-Wyhlen Rockklänge im Bahnhöfli heizen Gästen ein

Das Summer-Jam-Open-Air-Konzert mit Slave Circus und Dopamind im Bahnhöfli kam bei den Gästen gut an. Nur ein Anwohner rief die Polizei, weil es ihm offenbar zu laut war.

Mit den Hardrockformationen „Slave Circus“ und „Dopamind“ erlebte die Musikgaststätte Bahnhöfli in Wyhlen am Samstag ein Summer-Open-Air-Konzert, das Rockfans aus der gesamten Region anlockte.

Norbert Schöneck hat in den zurückliegenden Wochen mehrere Rockkonzerte aus verschiedenen musikalischen Genres veranstaltet. Dazu zählten Rockkonzerte im Heavy-Metal-Stil genauso wie Cover-Rock-Impressionen oder klassischem Rock mit alemannischer Sprache.

Mit den Bands „Slave Circus“ und Dopamind, die schon öfter für Stimmung im Bahnhöfli sorgten, verpflichtete Schöneck am Wochenende daher erneut bekannte Rockgrößen aus der Region, die auch ein größeres Publikum von sich überzeugen können. Großer Zuspruch herrschte im Garten der Musikgaststätte, wo zahlreiche gecoverte Songs der Formation „Slave Circus“ zu hören waren, während die Band „Dopamind“ mehr eigene Komposition spielte. Einzig wurde es einem Nachbarn wohl etwas zu laut. Die Polizei wurde wegen Lärmbelästigung informiert. Als die Beamten an der Gaststätte ankamen, waren die Bands allerdings schon dabei, ihre Instrumente wieder einzupacken, sodass die Polizei offenbar keine Veranlassung mehr zum Einschreiten sah. Von da an war es ruhiger.