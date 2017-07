Grenzach-Wyhlen Roche Mitarbeiter-Spende: St. Josefshaus erhält über 44 000 Euro

Rund 1100 Mitarbeiter von Roche in Deutschland nahmen am globalen Benefizlauf Roche Children’s Walk teil und sammelten an allen deutschen Standorten Spenden in Höhe von insgesamt 44 479 Euro. Das Geld geht an das St. Josefhaus in Herten

Grenzach-Wyhlen/Herten – Rund 1100 Mitarbeiter von Roche in Deutschland nahmen am globalen Benefizlauf Roche Children’s Walk teil und sammelten an allen deutschen Standorten Spenden in Höhe von insgesamt 44 479 Euro. Die Romius-Stiftung hat in diesem Jahr das St. Josefshaus in Herten als Empfänger ausgewählt, teilt das Unternehmen mit.

„Ihre Organisation wurde von den Roche-Mitarbeitern vorgeschlagen und wir haben sie ausgewählt, weil wir Ihre Einrichtung aufgrund Ihrer Pionierarbeit im Bereich der Integration und Inklusion für besonders förderungswürdig halten“, so Claudia Böckstiegel, Vorsitzende des Stiftungsrates, bei der gemeinsamen Scheckübergabe mit anderen Stiftungsmitgliedern. Die Vertreterinnen des St. Josefshauses und der Karl-Rolfus-Schule, die den symbolischen Spendenscheck gemeinsam in Empfang nahmen, waren überwältigt. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und sind überwältigt von der Spendenhöhe“, so Birgit Ackermann, Geschäftsführung St. Josefshaus. Im Haus St. Elisabeth soll mit den Spenden die barrierefreie Neugestaltung des Gartens durch den Bau von speziell für Rollstuhlfahrer entwickelten Hochbeeten sowie die Anschaffung anderer Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände unterstützt werden.

In der Karl-Rolfus-Schule sollen die Spenden nun für die Förderung der sogenannten unterstützten Kommunikation zur Anschaffung von iPads mit entsprechender Ausstattung verwendet werden, um Schülern ein Hilfsmittel an die Hand geben zu können, welches es ihnen ermöglicht, auch ohne verbalsprachliche Möglichkeiten zu kommunizieren. Wie jedes Jahr verdoppeln die deutschen Roche-Gesellschaften den Betrag, den die Mitarbeitenden gespendet haben. Somit können weitere rund 44 000 Euro zur Unterstützung von hilfsbedürftigen Kindern in Malawi verwendet werden.