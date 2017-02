Grenzach-Wyhlen Rheinstraße: Schließung des Bahnübergangs verärgert Bürger

Einwohner melden sich in Gemeinderatssitzung zu Wort. Kritik an Schulwegvarianten. Umwege von bis zu 40 Minuten

Grenzach-Wyhlen (eim) Die Nachricht, dass der Bahnübergang Rheinstraße bereits ab Montag nächster Woche geschlossen bleibt, hatte zahlreiche Einwohner in Wyhlen überrascht und auch verärgert. Zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend stellte Rolf Rümmele gleich mehrere Fragen dazu.

Wie könne eine solch schwerwiegende Entscheidung so kurzfristig getroffen werden, wollte er wissen. Vor allem Kinder und ältere Einwohner, die kein Auto nutzen, seien nun die Leidtragenden, Umwege bis zu 40 Minuten Dauer seien bei nicht sehr schnellen Senioren zu erwarten. Bürgermeister Tobias Benz erläuterte daraufhin nochmals die Gründe für die Sperrung des Bahnüberganges. „Die umfangreichen Vorarbeiten für den Bau der neuen Unterführung erfordern diese Maßnahme,“ sage er. „Glücklich sind wir darüber auch nicht. Aber wir dürfen die für Pfingsten festgesetzte Totalsperrung der Bahnstrecke nicht gefährden. Weil dann die vorgefertigte Unterführung innerhalb von 48 Stunden eingeschoben werden muss.“

Auch Ordnungsamtsleiter Jürgen Käuflin zeigte sich überrascht über die plötzliche Schließung des Bahnüberganges. Die zunächst angedachte Variante mit einer nur halbseitigen Sperrung des Bahnüberganges hätte zwar auch während der Bauarbeiten Fußgänger- und Radfahrverkehr an dieser Stelle ermöglicht, sei aber aus rechtlichen Gründen nicht umsetzbar. Solche Veränderungen bedürfen der Genehmigung durch das Eisenbahnbundesamt und dauern in der Regel mehrere Jahre. Auf Kritik stieß sowohl in der Gemeinderatssitzung als auch bei Zuschriften an Bürgermeister Benz die neue Schulwegvariante. „Die sicherste Variante in nicht immer die kürzeste,“ meinte Käuflin. Der Vorschlag orientiere sich an vorhandenen Gehwegen und einigen Querungshilfen.

Für die Kinder aus dem Lindweg zum Beispiel sei diese Variante rund 800 Meter länger als die bisherige. Dennoch wird der Bahnübergang noch einmal geöffnet, zur Fasnacht ist dies wegen des Umzuges notwendig, anschließend aber bleibt er dauerhaft zu. Vielleicht waren die Fragen vieler Eltern zur neuen Schulwegempfehlung noch nicht bei den Gemeinderäten angekommen, denn nur Annette Grether hinterfragte die vorgesehene Sperrung des Bahnüberganges, sie stellte sie in Verbindung zu den Erschwernissen, die mit dem Bau der B 34 eintreten werden. Auf die Frage eines Bürgers, wann die Eröffnung der neuen Unterführung zu erwarten sei, verwies Bürgermeister Benz auf das erste Halbjahr 2018.