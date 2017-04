GRENZACH-WYHLEN. Radfahrer brauchen Schutz

IG Velo sieht Handlungsbedarf an Bundesstraße. Im Sommer sind eine Sternfahrt und eine Critical-Mass-Fahrt geplant: Damit soll den Autofahrern signalisiert werden, dass Radfahrer gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sind

Grenzach-Wahlen – Verschiedene Problemstellen gilt es für die IG Velo noch zu lösen, insgesamt klappt die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt gut. Im Sommer sind eine Sternfahrt und eine Critical-Mass-Fahrt geplant: Damit soll den Autofahrern signalisiert werden, dass Radfahrer gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sind.

„Das Thema B34 neu ist noch nicht gegessen“, meint Ortsgruppensprecherin Friederike Cyriacks. „Aber momentan sind wir nicht direkt beteiligt.“ Aufkommende Fragen und Anliegen der Bürger, die bei der IG Velo eingehen, werden beim monatlichen Jour fixe mit dem Ordnungsamt erörtert.

Nicht nur die B34neu betreffend, sondern allgemein. Cyriacks ist mit der Zusammenarbeit zwischen Kommune und IG Velo zufrieden. „Wir haben festgestellt, dass im Bereich Salzlende noch Fragen offen sind. Für den Langsamverkehr braucht es wohl verschiedene Wege, da dieser auf so verschlungenen Wegen geführt wird, dass die Radfahrer das sicher nicht annehmen werden“, meint Cyriacks.

Hierzu wird mit der Kommune noch das Gespräch gesucht. Als Lösung schlägt sie vor, dass Radfahrer auch auf der Straße fahren dürfen. Sehr unbefriedigend ist für die IG Velo die Situation am Zoll: Aus Richtung Basel werden die Autos durch Kunststoffbarken ausgebremst, die allerdings auch den Radverkehr stören, der gezwungen ist, sich in den Autoverkehr einzufädeln. Die Situation wird als gefährlich erachtet, da der Radfahrer sich praktisch um 180 Grad drehen muss, um zurück zu blicken, ob ein Fahrzeug kommt oder er sich einordnen kann. „Es gäbe auch die Möglichkeit die Radfahrer rechts an der Barke vorbeizuleiten, so dass sie nicht in den Autoverkehr rein müssen“, meint Dieter Flum.

Ein Ärgernis bleibt auch weiterhin die fehlende Radwegmarkierung auf der südlichen Seite der B34 zwischen Hieber und Alnatura. Radfahrer können zwar mittels einer Querungshilfe auf die nördliche Seite wechseln, aber insbesondere Kunden für den Bio-Supermarkt und Jugendliche, die zur Sporthalle wollten, würden nicht wegen der wenigen Meter die Straßenseite wechseln. „Manche Autofahrer haben das noch nicht verstanden.“ Dieter Flum denkt, der Bereich sollte überplant werden. Die IG Velo nimmt per Email auch gerne Lösungsvorschläge aus der Bevölkerung zu diesem Problem entgegen. Um auf das Anliegen der Radfahrer, als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer anerkannt zu werden, aufmerksam zu machen, plant die Ortsgruppe eine so genannte Critical-Mass-Fahrt zu unternehmen. „Manche Autofahrer haben das noch nicht verstanden“, sagt Flum. Von einer critical mass (kritische Masse) spricht man ab dem 16. Radfahrer, dann gelten für die Gruppe besondere Verkehrsregeln, wie etwa, dass die Kolonne komplett die Kreuzung queren darf, auch wenn die Ampel dabei auf Rot schaltet. In Lörrach sind solche Fahrten schon länger im Programm.

Von der Hochrheinhalle in Wyhlen geht es über die B34 zum Grenzacher Horn und auf einer gemütlicheren Route wieder zurück. Die Aktion steigt am 27. Juli um 18.30 Uhr. Die IG Velo im Landkreis plant zudem am 2. Juni eine Sternfahrt zur Ausstellung „Faszination Fahrrad – von der Draisine zum E-Bike“ im Dreiländereck-Museum in Lörrach. Nach dem gemeinsamen Museumsbesuch wird gegrillt. Treffpunkt zu der Sternfahrt ist um 18 Uhr am Friedhofsparkplatz in Grenzach.

sucht auch noch nach passenden Bildern zu 200 Jahre Fahrrad. Kontakt per E-Mail (grenzach-wyhlen@igvelo.de).