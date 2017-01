Quarantäne im Seniorenheim Himmelspforte wegen Noro-Virus

Noro-Virus grassiert in der Himmelspforte. Seit Mitte November sind 25 Meldungen beim Gesundheitsamt eingegangen.

Grenzach-Wyhlen (vep) Keinen guten Start ins neue Jahr hatten die Bewohner und Pflegekräfte des Seniorenheims Himmelspforte in Wyhlen: Pünktlich zu Silvester erkrankten einige Bewohner am aggressiven Noro-Virus, der beim Menschen meist Magen-Darm-Erkrankungen auslöst, sodass sich die Heimleitung gezwungen sah, eine Quarantäne einzurichten.

So langsam sieht Heimleiterin Melanie Grauli die Einrichtung wieder auf dem Weg der Besserung. „Unter den Bewohnern hatten wir sieben Fälle, vom Personal sind vier Kräfte erkrankt“, erklärte Melanie Grauli am Mittwoch. Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, mussten alle Bewohner auf ihren Zimmern bleiben. „Normalerweise gibt es gemeinsame Mahlzeiten im Speisesaal.“ Diese wurden vorläufig eingestellt. Das Personal habe in Schutzkleidung die Bewohner versorgt. „Natürlich haben wir auch darauf geachtet, dass beim Verlassen der Zimmer die Hände desinfiziert wurden.“ Auch Besuch wurde nicht gestattet. „Das Problem mit Noro ist, dass jemand den Virus bereits in sich tragen kann, sich aber nicht krank fühlt“, so Grauli.

Zum Glück sei keiner der Bewohner so geschwächt gewesen, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. „Kollegen vom Rettungsdienst haben mir erzählt, dass sie genau solche Einsätze in letzter Zeit recht häufig gehabt haben.“

Das Seniorenheim wurde bislang von Infektionen dieser Art verschont. „Wir hatten einmal mit Noro zu tun, aber das ist bestimmt schon vier bis fünf Jahre her“, so Grauli. Beim Gesundheitsamt des Landkreises sind seit Herbst 25 Meldungen über einen Noro-Ausbruch eingegangen, wie Pressesprecherin Junia Folk erklärt. „Ab zwei betroffenen Personen sprechen wir von einer Gruppen-Krankheit.“ Die Meldungen kamen von unterschiedlichen Institutionen, wie Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen. „Wir bieten in diesen Fällen eine telefonische Beratung. In Ausnahmefällen gehen Kollegen auch vor Ort, um sich die Situation anzuschauen.“ Der Noro-Virus gehört zu den meldepflichtigen Infektionskrankheiten.