Grenzach-Wyhlen Power-to-Gas: BI sorgt sich um spätere Erweiterung

Um Auswirkungen der Power-to-Gas-Anlage zu stemmen, soll die Gemeinde ein Zukunftskonzept von Energiedienst einfordern

Grenzach-Wyhlen – Zum Artikel „Power-to-Gas nimmt die nächste Hürde“ (SÜDKURIER vom 4. Februar) über die Beschlussfassung zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für den Bereich des Kraftwerks Wyhlen, erreichte uns eine Stellungnahme der BI Wasserkraftwerk, die sich gegen die geplante Wasserstoffproduktionsanlage an dem Standort ausspricht.

„Dass Energiedienst die geplante Power-to-Gas-Anlage später gerne erweitern würde, ist mehrfach bestätigt worden; unter anderem sprach Frau Knauber in der Infoveranstaltung im November 2016 selbst von einer Wunschgröße von 10 Megawatt (MW)“, heißt es in dem von Sprecher Michael Kempkes gesendeten Schreiben. Er fordert, dass die Gemeinde ein schlüssiges Konzept für die Zukunft bereits jetzt einfordern sollte. „In diesem Konzept müssen auch die zukünftigen Auswirkungen auf Verkehr und Umwelt bereits berücksichtigt werden.“ Der Grund, weshalb von zwei MW im Bebauungsplan gesprochen werde, sei nicht, wie in der Sitzung ausgeführt, dass es sich um ein Entgegenkommen seitens Energiedienst an die Anwohner handele. Es sei vielmehr so, „dass die tatsächlich geplante Anlagengröße so manchem in der Gemeinde die Augen öffnen und so für sehr viel mehr Gegenwind sorgen würde“. Zudem wären mehr als 2 MW wohl derzeit kaum genehmigungsfähig, heißt es in dem Schreiben. Erst müssten die Baugebiete „Am Wasserkraftwerk“, Fallberg Ost und Kapellenbach Ost realisiert sein, „um deren glückliche Besitzer dann ebenfalls über die Bestandsregelung teilzuenteignen, so wie es den Anwohnern am Wasserkraftwerk jetzt bevorsteht“.

Mit derzeitiger Konstellation sei man ganz knapp unter den Vorgaben, die eine UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung) oder eine SUP (Strategische Umweltprüfung) erforderlich machten. Darin müsste dann unter anderem auch die Verkehrssituation betrachtet werden, außerdem müssten Standortalternativen in Betracht gezogen werden.

„Und wenn in einigen Jahren die Anlage erweitert werden soll – mit welcher Begründung will man dies dann verhindern?“, wird gefragt. Man habe ja für die erste Phase zugestimmt, mit dem Wissen dass Energiedienst plant, am Standort zu erweitern. Gleiches gelte für die Tatsache, dass „eine chemische Produktionsanlage als Versorgungsanlage deklariert werden soll. Wenn dieses Modell Schule mache, würden ähnliche Anlagen bald auch anderenorts ohne besondere Auflagen erbaut werden können.

Aus diesem Grund benötige das Bauvorhaben aus Sicht der Bürgerinitiative eine Nutzungsänderung und damit eine Änderung des Flächennutzungsplans.