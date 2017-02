Grenzach-Wyhlen Pause ist nun zu Ende

Wyhlemer Schnitzelbänkler setzen Tradition fort. Beizen-Singen lebt in kleinerer Besetzung fort

Grenzach-Wyhlen – Die Wyhlemer Schnitzelbänkler sind wieder aktiv. Mangels örtlicher Themen, aber auch bedingt durch Erkrankungen einiger Akteure hatten sie im vergangenen Jahr pausiert.

In etwas kleinerer Sängerrunde wollen Kurt Lindau, Eugen Ebner, Rolf Nönninger und Guido Karth die Wyhlemer Tradition des Beizen-Singens fortsetzen. 1983 waren Hansjörg Dietrich, Heinz Tscheulin und Knuth Reiger die Initiatoren der in der närrischen Zeit in der Bevölkerung beliebten und gleichzeitig gefürchteten Vorträge. In Text und Bild, den sogenannten Helgen, skizzierten die Schnitzelbänkler die menschlichen Unvollkommenheiten. Während Hansjörg Dietrich verstorben ist, können Tscheulin und Reiger ebenso wie Siegfried Forster, der über zehn Jahre die Helgen gemalt hatte, nicht mehr mitmachen. Gerade die Helgen waren, so der heutige Organisator und Texter Kurt Lindau, das größte Problem.

In Wolfgang Schneider, der in der Doppelgemeinde als künstlerischer Schöpfer von Bildern und Gestalter von närrischen Symbolen bekannt ist, fanden sie Ersatz. Dadurch wurden sie ermutigt, wieder den Start zu wagen. Gesanglich etwas kleiner sind sie optimistisch, dass sie das närrische Volk begeistern können, wobei wieder Guido Karth wie in den vergangenen 15 Jahren den musikalischen Part übernimmt. Gerüstet seien sie bestens, denn es ist, so äußerte sich Kurt Lindau schmunzelnd, „einiges passiert, das wir zu Gehör bringen können. Und manchen hiervon Betroffenen klingen vielleicht jetzt schon die Ohren.“

Die Text-Proben, die in Dietrichs „Narrenkeller“ stattfanden, sind weitestgehend abgeschlossen. Ihren ersten Auftritt haben die Schnitzelbänkler am Schmutzigen Dujnnschtig, 23. Februar, um 16 Uhr im „Chlösterli“ bei den betagten Mitbürgern. Danach treten sie weiter auf am Fasnachtssamstag, 25. Februar, 19.30 Uhr, im Sportheim Wyhlen; am Fasnachtssonntag, 26. Februar, um 16 Uhr im Gasthaus Löwen Wyhlen, um 17 Uhr im Gasthaus Auerhahn, um 18 Uhr im Gasthaus Rührberger Hof und um 19.15 Uhr im Cliquenschopf der Nasenrümpfer-Hexen-Clique. Am Rosenmontag, 27. Februar, geht es um 10 Uhr beim Mählsuppelöffle der Narrenzunft Grenzach im Haus der Begegnung weiter, gefolgt vom Auftritt am Fasnachtsdienstag um 12.30 Uhr beim Heringessen der Narrenzunbft Rolli-Dudel im katholischen Gemeindehaus.