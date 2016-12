Grenzach-Wyhlen Osman hilft beim Verstehen

Agid Osman macht zur Zeit ein Praktikum für das Studium Soziale Arbeit bei der Caritas und bei der Gemeinde. Die Mehrsprachigkeit des seit mehr als sechs Jahren in Deutschland lebenden kurdischen Syrer hilft viel bei der Arbeit mit Flüchtlingen.

Das Praktikum macht der 28-jährige Osman zu 50 Prozent in der Gemeinschaftsunterkunft in der Kraftwerkstraße für die Caritas und in Zusammenarbeit mit Jugendreferentin Marlen Geheeb aus der Sozialabteilung der Gemeinde. Das dreimonatige Praktikum begann im November und wird wohl noch bis in den März verlängert, um die Zeit bis Semesterbeginn zu nutzen.

Osman spricht fließend Arabisch, Kurdisch und Deutsch, was ihn als Dolmetscher prädestiniert. „In der GU bin ich allgemein fürs Dolmetschen zuständig. Besonders, wenn es schwierige Diskussionen zwischen Asylanten und der Leitung gibt. Angelegenheiten“, erklärt Osman. In der GU gibt es viele arabische und kurdische Syrer. Der Informationsaustausch gelingt durch Osman leichter. Er begleitet Arztbesuche oder Fahrten ins Krankenhaus.

„Es wurde dort unerträglich“

Dabei arbeitet er eng mit Sozialarbeiterin Annette Grether zusammen. Für das Rathaus besucht er Familien, die neu in Wohnungen einziehen, hilft als Übersetzer bei Mietverträgen oder beim Austausch zwischen Mieter, Vermieter und Kommune.

Osman hat eine sehr ruhige Art. Er drückt sich überlegt aus. Er ist schon länger in Deutschland. 2010 hat er an der Universität in Münster ein Medizinstudium aufgenommen. Da lief noch alles glatt. Von seinen Eltern in Syrien bekam er finanzielle Unterstützung. Nach drei Semestern hörte er von seinen Eltern, „wie sich die Situation in meiner Heimatstadt Aleppo sehr verschlechtert hat“, erzählt Osman. „Es wurde dort unerträglich.“

Nach dem Ausbruch des Kriegs in Syrien fiel die finanzielle Unterstützung aus. Um weiter zu studieren, musste Osman arbeiten, doch darunter litt das Studium. Solange er an der Uni die Anforderungen erfüllt hatte, bekam er stets eine einjährige Aufenthaltserlaubnis. Nun fiel er in seinen Leistungen zurück. Die Ausländerbehörde genehmigte nur noch dreimonatige Aufenthalte. Dadurch fiel das Bafög weg. „In dieser Zeit gab es ein Flüchtlingsprogramm, mit dem 3000 qualifizierte Menschen aus Syrien geholt wurden. Das hab ich für meine Eltern beantragt.“

Erst ein Praktikum, dann das Studium

Mit viel Geduld – und nachdem Osman auch zwei Bürgen gefunden hatte – konnten im Oktober 2014 seine Eltern Khalil Osman, Saida Hbach und seine Schwester Neroz Osman nach Deutschland kommen. In Syrien wurde der Krieg immer heftiger, weshalb Osman auch Asyl beantragte. Sein Studium hatte er inzwischen abgebrochen. Die Anerkennung als politisch Verfolgter kam für die Kurden schon nach drei Monaten. Im März 2016 zog die Familie nach Lörrach, da seine ältere Schwester Bian Osman schon in Basel lebt.

Er wollte wieder ein neues Studium anfangen, am liebsten in Münster, das er als seine „zweite Heimat“ erachtet. Er fasste das Studium für Soziale Arbeit ins Auge, wofür das Praktikum vorausgesetzt wird. „Irgendwann habe ich durch eine Familie die Frau Geheeb kennengelernt, die sehr nett war. Ich hab ihr die Situation geschildert, und sie meinte, ich könnte ein Praktikum bei ihr anfangen, und sie hat das alles mit der Caritas organisiert“, schildert Osman. „Für mich ist es sehr wichtig, dass mein Antrag auf Bafög klappt, damit ich das Studium problemlos machen kann.“ Die Bedingungen für eine Genehmigung sind besser, da er nun einen dreijährigen Aufenthaltstitel hat. Bis zum Studienbeginn wird man Agid Osman also noch in Grenzach-Wyhlen begegnen können.