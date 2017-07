Grenzach-Wyhlen Nostalgie herrscht bei Klassikanderswo im Emilienpark

Dreitägiges Musikfestival in Grenzach-Wyhlen lockt mehr als 1000 Besucher an. Der Emilienpark lädt trotz des Wetters zum Verweilen ein.

Jedes Jahr denkt man: „Besser geht es nicht mehr“, und jedes Jahr zeigen die Macher von Klassik Anderswo rund um Peter Weber und Georg Dettweiler, dass sie mit ihrem dreitägigen Kulturfestival doch noch eins drauf setzen können. Dieses Jahr wurde das Zirkuszelt unter dem Motto „Nostalgie im Park“ im Emilienpark in Grenzach aufgebaut. Mit über 1000 Besuchern wurde dabei auch gleich noch ein neuer Rekord aufgestellt.

Den Auftakt bildete am Freitag das Basler Kammerorchester mit einem Auftritt für das eher jüngere Publikum. Mit Musik und Schauspiel spielten sie in bunten Kostümen und mit viel Leidenschaft vier Geschichten aus Heinrich Hoffmanns „Struwwelpeter“. Dabei animierten sie das Publikum, sich in die Geschichte mit einzubringen. In der zweiten Hälfte präsentierten sie dann einen humorvollen und musikalisch Blick hinter die Kulissen eines Orchesters auf einer Südamerika- Tournee. Ob An- und Abreise, das Leben im Hotelzimmer, Empfänge und Proben, oder der Kontakt zu den Lieben zu Hause wurde alles auf die Schippe genommen. Dabei stellten die Künstler ihre Instrumente vor und gaben immer wieder musikalische Einlagen, mit Beethovens 9. Symphonie als Abschluss.

Höhepunkt des Kulturfestivals war jedoch der Samstag mit dem grandiosen klassischen Konzert des Orchesters „Linie 38“. Die neun Musiker aus neun verschiedenen Ländern spielten Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“, Samuel Barebers „Adagio“ und rumänische Volkstänze von Béla Bartók. Nach der Pause begeisterte sie dann mit Mendelssohns Streichquartett ES-Dur op. 20. Am Sonntag wurde es dann zum Abschluss noch einmal südamerikanisch. Helmut Bauckner konnte mit dem Verein für Heimatgeschichte über private Kontakte die aus Brasilien stammende Band „Amor e Som II“ für einen Auftritt gewinnen. Das Trio vereinigt Einflüsse aus seiner Heimat Rio Grande do Sul in Brasilien sowie Argentinien und Uruguay.

Aber auch das Rahmenprogramm setzte wieder neue Maßstäbe. Neben Getränken und einem Sektstand gab es auch drei Food Trucks, die mit Pasta, Grillspezialitäten und Crêpes dafür sorgten, dass keine knurrenden Mägen die Konzerte stören mussten. Für ein gemütliches Zusammensein wurden im Park Tische und Bänke aufgestellt und stimmungsvoll beleuchtet. Trotz des teilweise regnerischen Wetters nutzen einige Hartgesottene diese bis spät in die Nacht. Dazu gab es noch eine offene Bühne, auf der verschiedene Künstler auftraten. Kurt Paulus präsentierte im Quellenhäuschen das Museum Anderswo und informierte mit seiner Ausstellung über die Geschichte des Emilienparks und das dort gewonnene Heilwasser sowie die daraus hergestellten Limonaden Grenella oder Grenzana. Hier dürften bei einigen Alteingessesesen nostalgische Gefühle aufgekommen sein.

Anlässlich des 120-Jahr-Jubiläums hatte Roche auch ein Zelt aufgebaut und zeigte dort eine Ausstellung über die Anfangsjahre des Unternehmens und wie eng Roche und Grenzach miteinander verbunden waren und sind. Denn wäre es nicht zum 1. Weltkrieg gekommen, würde heute die Zentrale des Weltkonzerns wohl in Grenzach und nicht in Basel stehen. „Wir hoffen, auch Nachfahren unserer ersten Mitarbeiter zu finden, die vielleicht noch über Exponate oder Anekdoten aus unseren ersten Jahren verfügen“, so Cornelius Wittal, Mediensprecher von Roche.

Bürgermeister Tobias Benz hob in seiner Rede am Samstag die große Bedeutung von Klassikanderswo für die Gemeinde hervor. „Der große Zuspruch zeigt die Strahlkraft der außergewöhnlichen Konzertreihe, die weit über die Gemeinde hinausgeht. Dies wäre ohne das ehrenamtliche und mit viel Herzblut erbrachte Engagement der Organisatoren nicht möglich“, so Benz. Die Organisatoren waren jedenfalls total begeistert von dem Erfolg und dem vielen positiven Zuspruch und planen auch schon wieder das nächste Konzert. „Da wir weder mit Herten noch mit Basel fusionieren können, müsste man denken, die Möglichkeiten sind begrenzt, aber dem ist nicht so“, veriet Peter Weber mit einem Schmunzeln.