Grenzach-Wyhlen Neuer Wohnraum für mehr als 1000 Menschen

Der Gemeinderat stellt Weichen für neuen Wohnraum. Mehr als 300 Wohneinheiten für jeden Geldbeutel sind vorgesehen.

Der Wohnraum in Grenzach-Wyhlen ist knapp. Zwar wurde gerade mit dem Neufeld-Süd Platz für 300 bis 400 Menschen geschaffen, trotzdem ist noch keine Entspannung in der Zuzugsgemeinde in Sicht. Teilweise werden Grundstücke schon zum doppelten Bodenrichtwert gehandelt. Jetzt hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten fast 330 neue Wohneinheiten auf den Weg gebracht – Platz für mehr als 1000 Menschen. Noch mehr kann folgen.

Wohnen stand im Mittelpunkt der Beratungen des Gremiums am Dienstagabend. Bürgermeister Tobias Benz sagte, die einzig sinnvolle Strategie, um Kostensteigerungen entgegenzuwirken, sei die Schaffung neuen Wohnraums. „Wir haben jetzt mehr als 300 Wohneinheiten auf den Weg gebracht“, betonte er am Ende des Themenblocks. Wichtig sei dabei, Wohnraum für alle Schichten zu schaffen. Günstige Wohnungen ab 6,50 Euro pro Quadratmeter Miete würden ebenso gebraucht wie Raum für Bauherren oder Menschen, die gehoben leben wollen.

Hörnle: Das Unternehmen Toka plant am Hörnle ein Hotel und Wohnungen in Geschosswohnbau. Mindestens 100 Wohneinheiten sollen laut Toka-Geschäftsführer Thomas Asal entstehen. Zuerst braucht es aber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Aufgrund von Änderungen sowie einer zu kurzen Auslegungsfrist wird der Bebauungsplanentwurf Hörnle-West nochmals öffentlich ausgelegt werden. Erst danach kann Baurecht geschaffen werden.

Hornacker-West: Das direkt angrenzende Baugebiet Hornacker-West wurde von der Stiftung Abendrot an die Firma Stuckert veräußert. Aribert Frece von Stuckert informierte, dass das Unternehmen seine Planung komplett nach den Vorgaben des bestehenden Bebauungsplans geplant hat, wollte aber den städtebaulichen Vertrag anpassen lassen, der auf die Solarsiedlung hin verfasst war. Geschosswohnungsbau und Reihenhäuser sind das Ziel, Carports entstehen entlang der zur Bahnlinie verlaufenden Lärmschutzwand. Man habe das Ziel, preisgünstigen Wohnraum anzubieten, so Frece. 3200 Euro pro Quadratmeter gebauter Fläche oder 390 000 Euro für ein Reihenhaus seien vorgesehen.

Gartenstraße: Das „Bündnis für Wohnen“ aus Gemeinde, der eigenen Wohnbaugesellschaft und den beiden Wohnbaugenossenschaften sieht 60 mögliche Wohneinheiten, die an der neuen Querspange in mehreren Geschosswohnhäusern erstellt werden sollen. Das der Gemeinde gehörende Grundstück würde sehr günstig abgegeben und die Stellplatzzahl reduziert, um die teilweise geförderten Wohnungen zu Preisen ab 6,50 Euro für sozialen Wohnungsbau realisieren zu können.

Buchenweg/Stück: In der Siedlung sollen 38 Wohneinheiten, größtenteils in Doppelhaushälften entstehen. Die Gemeinderäte stimmten einstimmig dafür, mit dem lange besprochenen und mit Anregungen der Anwohner erstellten Bebauungsplan in die Offenlage zu gehen.

Neufeld-Süd: Das Baugebiet auf dem Neufeld ist mittlerweile nahezu bebaut und die meisten Häuser sind bezogen. An einzelnen Baufenstern wird noch gearbeitet. Auch Schweizer Familien haben sich hier eingekauft.

Kapellenbach-Ost: Noch nicht einmal einen Entwurf für einen Bebauungsplan gibt es bei der letzten großen Fläche, die der Flächennutzungsplan der Gemeinde für weiteres Wachstum lässt. Für das Areal zwischen B 34 und Bahnlinie und zwischen Serrnussweg und Am Wasserkraftwerk existiert bislang erst ein Konzept. In drei Bauabschnitten soll eine Mischung aus Geschosswohnungsbau, Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften entstehen. Bürgermeister Benz schwebt auch bei den künftigen Bewohnern eine gesunde Mischung vor. Man könnte eine Quote von 20 bis 25 Prozent für sozialen Wohnungsbau vorschreiben. Auch müsste man bei so einem Quartier an Sondernutzungen denken, etwa Flächen für altersgerechtes Wohnen, für Pflege, aber auch für Kinderbetreuung. Der Bebauungsplan steht nächstes Jahr auf der Agenda des Gemeinderats. Die Grundstücke könnten mit Familien- und Einheimischenrabatten angeboten werden.

Am Wasserkraftwerk: Das der Energiedienst AG gehörende Gelände ist mit Baurecht versehen. Weitere Häuser könnten dort theoretisch jetzt schon entstehen.

Neue Mitte Grenzach: Die Neue Mitte in Grenzach soll neben Gewerbe auch Wohnraum bieten, damit das Gelände auch belebt ist. Man denke auch darüber nach, altersgerechtes Wohnen einzuplanen.

Areal Güterstraße: Direkt an der Bahnlinie in Grenzach liegt ein schmales Band Brachfläche, das laut Bürgermeister Benz trotz der Lage direkt am Gleiskörper eine potenzielle Entwicklungsfläche sein könnte, wo günstiger Wohnraum realisiert werden könnte.

Die Lagune: Das von einem Schweizer Investor geplante Großprojekt mit einer künstlichen Lagune, einer Rheinbrücke und 1200 Wohneinheiten, sieht Benz nicht in der Reihe der vorigen Möglichkeiten. Dieses Projekt sei im Visionsstatus. Zuerst müssten politisch Weichen für das Großprojekt gestellt werden.

Nahverdichtung: Weiterhin kann Wohnraum durch Nahverdichtung entstehen. In Grenzach gibt es etwa am Hang bestehende Gebiete (Berg und Im John), wo laut Bürgermeister Benz Baurecht herrscht. Zwar sind dort viele Flächen schon bebaut, aber es gibt noch Freiflächen. Bauland zu lange liegen zu lassen, sei für die nächste Flächennutzungsplanung problematisch, weil der Regionalverband sich weigern könnte, neue Baugebiete auszuweisen, wenn große Flächen Bauland teilweise seit Jahrzehnten ungenutzt sind.