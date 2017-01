Grenzach-Whylen Neue Polizeiverordnung: Wann Rasen gemäht werden darf und wo Tauben nicht gefüttert werden dürfen

Grenzach-Wyhlen hat seine Polizeiverordnung neu gefasst, die Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens ordnet.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde die Satzung vorgestellt. Die Räte stimmten dem Entwurf der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung in der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern zu.

Aktueller Anlass für eine Neufassung der Polizeiverordnung waren Änderungen der Rechtslage und der Rechtsprechung. So wurden etwa Regelungen über die Privilegierung des von Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätzen ausgehenden Kinderlärms aufgenommen. Da der Lärm von Kinderspielplätzen grundsätzlich ohne einen zeitlichen Rahmen privilegiert ist, haben die Gemeinden keine Möglichkeit mehr, aus Lärmschutzgründen einen Zeitraum für die Nutzung von Kinderspielplätzen in der polizeilichen Umweltschutz-Verordnung festzulegen. Zeitliche Regelungen sind möglich, wenn es sich um Spiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen und Streetballfelder für Jugendliche handelt, die großräumiger angelegt sind und ein anderes Lärmprofil als Kinderspielplätze haben.

Aufgrund der Einführung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung war eine Neuregelung über die Haus- und Gartenarbeiten in der Polizeiverordnung erforderlich. Laut dem alten Paragraphen durften von 20 Uhr bis 7 Uhr morgens und von 12 bis 14 Uhr keine Arbeiten am Haus oder im Garten ausgeführt werden, die die Ruhe anderer stören könnten, dazu war explizit Rasenmähen und Laubblasen, Hämmern, Bohren und Sägen und sogar das Ausklopfen von Teppichen genannt. Neu heißt es: „Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Belästigungen anderer führen können, dürfen in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr nicht ausgeführt werden.

“ Der Leinenzwang von Hunden im Gebiet des Chrischonawegs und der Verlängerung des Bandwegs wurde neu aufgenommen, da es in diesen Bereichen in den letzten Jahren immer wieder zu Problemen mit frei herumlaufenden Hunden kam. Gerade der Bereich des Chrischonaweges sei an schönen Tagen sehr gut besucht und unangeleinte Hunde stellten hier eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar.

Da die Aufgaben der Ortspolizeibehörden keine staatlichen Aufgaben sind, sondern kommunale Pflichtaufgaben, werden sie vom Bürgermeister in eigener Zuständigkeit wahrgenommen. Jedoch ist für den Erlass von Satzungen und Rechtsverordnungen stets der Gemeinderat zuständig. Die Zustimmung kann grundsätzlich nur einheitlich für die gesamte Polizeiverordnung erteilt oder verweigert werden. Der Gemeinderat stimmte nun der geänderten Polizeiverordnung einstimmig zu.

Einige der Änderungen waren nur Konkretisierungen. So dürfen Tauben seit dem 1. Januar nicht nur auf öffentlichen Straßen und Grün- und Erholungsanlagen nicht gefüttert werden, sondern auch nicht auf öffentlichen Gehwegen. Die alte Polizeiverordnung stammte aus dem Jahr 2001.