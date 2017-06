Grenzach-Wyhlen Nero fährt schwarz

Hund fuhr stieg in Grenzach Wyhlen in den Zug und fuhr nach Lörrach. Dem Halter drohen keine Konsequenzen

Grenzach-Wyhlen (lys) „Mit viel mehr blöden Kommentaren“ hat Salvatore Carruba gerechnet, als er die Geschichte seines Hundes Nero am Donnerstag auf Facebook postete. Doch die Geschichte über den „Ausflug“ seines Hundes stimmte die meisten Leser eher fröhlich.

Am Mittwochabend riss der schwarze Cane-Corso-Rüde plötzlich aus, nachdem er wohl ein Geräusch gehört hatte. Carruba trommelte einen 15-köpfigen Suchtrupp zusammen, weil er schon befürchtete, Nero könnte Opfer einer Mähmaschine auf dem angrenzenden Feld geworden sein. Auch die Polizei vor Ort informierte er zügig. Mit einem baldigen Anruf des Lörracher Reviers hatte er aber nicht gerechnet, immerhin liegen die beiden Orte rund zehn Kilometer auseinander, also wesentlich weiter, als ein Hund in so kurzer Zeit zurücklegen könnte.

Doch Nero konnte: Er war zum Grenzacher Bahnhof gelaufen, dort in den Zug gestiegen und über Basel bis nach Weil am Rhein gefahren, wo er in die Bahn nach Lörrach umgestiegen ist. An der dortigen Endstation weigerte der Rüde sich auszusteigen. Auch wenn Nero den Fahrkartenpreis von 2,45 Euro nicht bezahlt hat, drohen ihm anscheinend keine Strafen für sein „Schwarzfahren“. Auch von Seiten der Polizei, die den Rüden einfing und noch am gleichen Abend wieder seinem Besitzer übergab, erwarten weder Hund noch Halter Konsequenzen.

Die Polizeimeldung über den bahnfahrenden Hund stieß weithin auf Interesse und sorgt für Belustigung. Auf den Sozialen Medien waren die Reaktionen auf Neros Ausflug auch größtenteils positiv.

Nur ein Kommentar einer Facebook-Userin ärgert Carruba: Da sich der Rüde bei seinem Abenteuer einen Kratzer quer über den Brustkorb zugezogen hat, der auch auf dem Foto zu sehen war, das ein Radiosender zum Bericht veröffentlichte, mutmaßte die Dame, dass Carruba mit seinem Hund Hundekämpfe veranstalten würde. Eine Unterstellung, die jedem, der das friedliche Tier einmal erlebt hat, sehr abwegig erscheinen muss.

Für die Zukunft habe Carruba kurzzeitig über ein GPS-Halsband nachgedacht, den Gedanken aber schnell wieder verworfen. „Nero ist mir in vier Jahren zum ersten Mal ausgebüxt,“ erklärt er und hofft, dass das jetzt nicht plötzlich zur Gewohnheit wird.