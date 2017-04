Lörrach Naturheilverein: Vertrauen in die Kräfte der Natur

Der Naturheilverein Lörrach und Umgebung widmet seinen Jahresvortrag am Freitag, 7. April, dem Thema Resilienz. Als Referent kommt der Ehrenpräsident des Deutschen Naturheilbundes, Willy Hauser ins Dreiländermuseum J

Lörrach (tm) Über Resilienz, die psychische Widerstandsfähigkeit gegen Krisen und Krankheiten, wird zur Zeit viel gesprochen. Der Naturheilverein Lörrach und Umgebung widmet seinen Jahresvortrag am Freitag, 7. April, diesem Thema. Als Referent kommt der Ehrenpräsident des Deutschen Naturheilbundes, Willy Hauser ins Dreiländermuseum.

Aber auch sonst hat der Naturheilverein dieses Jahr einiges im Programm. Resilienz war eigentlich das Jahresthema 2016, doch aus Termingründen konnte man den Ehrenpräsidenten erst dieses Frühjahr nach Lörrach einladen. „Mit Resilienz machen Sie Ihre Seele stark und resistent gegen gegen Stress und Frust“, heißt es im Untertitel der Veranstaltung. Resilienz könne man durchaus lernen, erklärt Dietmar Ferger vom Vorstand des Vereins. Es habe viel mit Zuversicht und innerer Stärke zu tun, aber auch damit, wie man sich ernährt. Für den Vortrag am 7. April um 19 Uhr im Hebelsaal des Dreiländermuseums mit dem 80-jährigen Heilpraktiker Willy Hauser erwartet der Verein viele Zuhörer.

1906 gegründet, ist der Naturheilverein Lörrach und Umgebung einer der ältesten in Deutschland. Die Bewegung ging aus von Vinzenz Prießnitz (1799 bis 1851), einem Vorgänger von Kneipp. Prießnitz beobachtete, wie Rehe Verletzungen dadurch heilten, dass sie sich ins Wasser stellten, und übertrug diese Heilmethode auf Menschen. Der Deutsche Naturheilbund setzt heute auf die Heilkräfte von Wasser, Bewegung, Ernährung, Pflanzen, Balance und Natur. Der Naturheilverein Lörrach bietet das ganz Jahr über Veranstaltungen an, wie die Vorsitzende Ingeborg Morath sagt. Es gibt Vorträge und Aktionen, Gymnastik, Kräuterführungen, Wanderungen, gesellige Anlässe.

Der 85 Mitglieder zählende Verein hat ein Vereinsheim, das „Sonnenbad“, idyllisch gelegen am Südrand des Schädelbergs zwischen Salzert und Leuselhardt, das auch vermietet wird. Auch 2017 ist das Programm reich. Über Homöopathie bei Sportverletzungen referiert der Heilpraktiker Klaus Löbisch am 8. Mai. Ingeborg Morath bietet am 18. Juni eine Wanderung an, der Arzt Stefan Preis spricht am 10. Juli über Bewegung und Gesundheit. Wie wichtig es für die seelische und körperliche Gesundheit ist, sich etwas Gutes zu tun, erläutert Anette Maaßen-Boulton am 11. September. Gudrun Faller spricht am 9.Oktober über ganzheitliche Schmerztherapie, der Apotheker Burkhard Sieper am 13. November über die positive Wirkung von Sonne und Vitamin D.

