Grenzach-Wyhlen Nach Schließung Neukauf-Markt: Neuer Händler wird gesucht

Das bevorstehende Ende des Edeka-Neukauf-Markts in der Markgräflerstraße in Grenzach bereitet vielen Menschen Kopfzerbrechen. Auch der Handwerker- und Gewerbeverein hofft auf eine Nachfolgelösung und ist schon aktiv geworden. Auch die Gemeinde sondiert schon potenzielle Nachmieter

Grenzach-Wyhlen (dor) Das bevorstehende Ende des Edeka-Neukauf-Markts in der Markgräflerstraße in Grenzach bereitet vielen Menschen Kopfzerbrechen. Auch der Handwerker- und Gewerbeverein hofft auf eine Nachfolgelösung und ist schon aktiv geworden. Auch die Gemeinde sondiert schon potenzielle Nachmieter.

Joachim Schlageter, der Vorsitzende des Handwerker- und Gewerbevereins, bedauert die Entscheidung von Edeka Südwest, den Markt aus wirtschaftlichen Gründen noch in diesem Jahr zu schließen. Der Mietvertrag läuft noch bis Ende des Jahres, Bürgermeister Tobias Benz geht aber von einem früheren Ladenschluss aus. „Wenn man sich die Einrichtung des Markts anschaut, die wohl aus den 80ern oder 90ern stammt, muss man sagen, dass ein Teil des Problems sicherlich selbstgemacht war“, sagt Joachim Schlageter im Gespräch mit dieser Zeitung. Kunden würden heute vermehrt darauf achten, dass das Einkaufen zum Erlebnis werde und man sich wohlfühle. Das sei bei Schweizer Kunden sogar noch ausgeprägter als bei Deutschen.

Negativ sei der Weggang des Geschäfts für die Nahversorgung insbesondere für ältere Mitbürger. Aber ein Lebensmittelmarkt im Zentrum sei auch ein Frequenzbringer, der den Ort belebe und von dem auch andere Geschäfte profitieren. Die Kundenfrequenz in Grenzach sei ohnehin schon recht gering. Wenn wichtige Geschäfte schließen, würden immer weniger Kunden im Zentrum anhalten. „Autos gibt es genug, aber die fahren durch“, sagt Schlageter. Der Handwerker- und Gewerbeverein sieht es als extrem wichtig an, dass ein Lebensmittelmarkt im Ortskern die Nahversorgung garantiert. Man hat darum selbst schon mit Händlern und Ketten Kontakt aufgenommen, um auf die 835 Quadratmeter Verkaufsfläche in Zentrumslage bei direkter Schweizer Nachbarschaft hinzuweisen.

„Ein Einzelkämpfer wird es schwer haben“, meint Schlageter. Dafür sei ein Vollsortimentsgeschäft zu verwaltungsintensiv. Aber eine Kette könnte sicherlich Synergien nutzen und den Standort gewinnbringend betreiben. „Man könnte ja auch das Konzept umstellen und Frischware vorverpackt anbieten, was weniger personalintensiv wäre“, meint Schlageter. Falls aus einer Neuansiedlung am bestehenden Standort nichts würde, müsse die Gemeinde unbedingt dafür sorgen, dass in die Planung der Neuen Mitte Grenzach ein Lebensmittelgeschäft eingebunden werde. Auch die wachsende Zahl von Senioren würde ein Lebensmittelgeschäft im Ortskern auch als sozialen Treffpunkt wünschenswert erscheinen.

Liliane Ober, die Leiterin des Seniorenzentrums Emilienpark, dem auch betreutes Wohnen angegliedert ist, sagte, es sei schade, dass der Markt schließe. Inwieweit sich das aber auf den Emilienpark und die Senioren im betreuten Wohnen auswirke, könne sie noch nicht sagen.

Einmal pro Woche kommt ein fahrender Lebensmittelhändler, bei dem die selbständigen Senioren einkaufen könnten. Im betreuten Wohnen würden zudem bei vielen die Einkäufe durch Angehörige erledigt. Bürgermeister Tobias Benz war nicht erfreut darüber, dass Edeka Südwest die Gemeinde nicht sofort informiert hat. Ein entsprechender Brief werde diese Woche noch an den Konzern verschickt. „Parallel dazu sind wir gerade daran, potentielle Nachmieter aus dem Bereich Lebensmittel zu sondieren und den Vermieter in seiner Suche zu unterstützen, indem wir selbst als Gemeinde auf die entsprechenden Firmen zugehen und Werbung für den Standort machen“, informierte er auf eine Anfrage der Badischen Zeitung.

Mit knapp über 830 Quadratmetern Verkaufsfläche sei der Kreis von Vollsortimentern, die in Frage kommen könnten, aber leider klein. Die meisten würden sich für Flächen unter 1200 Quadratmetern nicht interessieren.