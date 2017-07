Grenzach-Wyhlen Musikverein Wyhlen mit 27. Güggelifest zufrieden

Auch Gewitter und Regen störten beim Fest am Wochenende weder Laune noch Appetit.

Mit dem 27. Güggelifescht des Musikvereins Wyhlen wurde am Wochenende erneut ein kleines aber feines Volksfest veranstaltet, das besonders durch seine herzhaften und knusprigen Güggeli bekannt geworden ist. Durch die vielen musikalischen Höhepunkte, die der Musikverein und seine Gastvereine in jedem Jahr präsentieren, ist das Güggelifescht mittlerweile auch ein Fest für Liebhaber klassischer wie moderner Volksmusik geworden. Dass bei jedem Fest auch der Wettergott ein gehöriges Wort mitzureden hat, erlebte der Musikverein jedoch in diesem Jahr, als pünktlich am Freitagabend zum Festbeginn der Himmel seine Schleusen öffnete, um einem länger anhaltenden Gewitterregen freien Lauf zu lassen. Das Güggelifescht erlitt einen ersten Schock; und die Verantwortlichen des Musikvereins um Vorsitzende Sabine Gampp konnten sich lediglich ihrem Schicksal hingeben: Ärgerlich war die Wettermisere allemal.

Das eigentliche Sommernachtskonzert fand daher etwas später statt; der Musikverein Wyhlen begeisterte unter der Leitung von Edgar Kaiser jedoch genauso mit traditioneller Blasmusik und modernen, beschwingten Kompositionen, daruntersogar heiße Rhythmen von Carlos Santana. Später zeigte sich jedoch, dass das schlechte Wetter am Freitag und am Samstagabend, als erneut Gewitter niedergingen, dem Güggeliverkauf gar nicht geschadet hatte: Am späten Samstagabend konnte Gampp sogar „Totalausverkauf“ melden, ein erfreuliches Ergebnis für den Verein.

Ein weiterer musikalischer Höhepunkten war die Jugend des Musikvereins, die am Samstagnachmittag mit dem Puste-Drum-Orchester einen überzeugenden Einblick in ihr musikalisches Wirken gab. Die Buuremusik des Musikvereins begeisterte indes bereits am Samstagvormittag beim Frühschoppenkonzert, während die Musikvereine aus Schwörstadt und Degerfelden sowie die Stadtmusik aus Schopfheim weitere musikalische Akzente am Samstag setzten.