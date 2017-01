Grenzach-Wyhlen Musikverein Wyhlen: Mit starker Jugend auf der Bühne

Bei der Hauptversammlung wird der Vorstand bestätigt. Rückblick auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr

Grenzach-Wyhlen (mar) Ganz im Zeichen der Musik und einem harmonischen Miteinander im Verein, dem Musikausschuss und mit dem Dirigenten Edgar Kaiser stand für den Musikverein Wyhlen das Jahr 2016. Bei der 173. Mitgliederversammlung war dies die Kernaussage im Jahresbericht der Vorsitzenden Sabine Gampp, die mit der Neugründung des PDO (Puste Drum Orchester) auch auf eine Neuerung im zurückliegenden Vereinsjahr einging.

Die bisherige „Jungmusik“ hatte an der Jahresfeier 2015 ihren letzten Auftritt. Mit dem danach neu gegründeten PDO unter der Leitung von Edgar Kaiser, das mit insgesamt 18 Kindern an den Start ging, habe man bereits bei der Jahresfeier 2016 einen ersten musikalischen Erfolg feiern können. In ihrem Jahresbericht dankte die Vorsitzende, Sabine Gampp der Ausbildungsleiterin des Vereins, Dagmar Bahner. Sie sagte, dass das neue Ausbildungsorchester ein Alleinstellungsmerkmal in der Gemeinde habe. Bedingt durch die Anfragen, die sie für das PDO habe, stelle sie fest, dass die Neugründung des Ausbildungsorchesters eine richtige Sogwirkung auf viele junge Musikerinnen und Musiker habe. Es gebe daher viele Kinder, die im PDO mitspielen möchten. Besonders gesucht seien interessierte Kinder, die auf dem tiefen Blech, insbesondere auf dem Waldhorn spielen möchten, so Dagmar Bahner bei der Mitgliederversammlung.

In ihrem Jahresbericht ging Sabine Gampp zudem auf die musikalischen Höhepunkte wie das Güggelifest, die Jahresfeier und das sehr erfolgreiche Matinee-Konzert in der Kirche ein. Bei vielen auswärtigen Auftritten und zahlreichen geselligen Anlässen hätte der Musikverein ebenfalls Präsenz gezeigt. Lobende Worte fand Gampp darüber hinaus für den Dirigenten, Edgar Kaiser. Wörtlich sagte sie: „Mit ihm können wir die für uns passende Musik machen. Er fordert uns und hat aber ebenso ein gutes Gefühl, was bei den Zuhörern ankommt. Das Niveau der vergangenen Jahresfeiern wollen wir mit ihm halten.“

Bei den Wahlen wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder des Vereins in ihren Ämtern bestätigt. Als neue Jugendleiterin erhielt Annika Bahner die Bestätigung. Sie löste bei der Jugendversammlung den bisherigen Jugendleiter Patrick Felber ab. Mitglieder hat der Verein 741

