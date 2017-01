Grenzach-Wyhlen Musical-Company: Die Rollen sind verteilt

Die Musical-Company des Lisa-Meitner-Gymnasiums war im Trainingslager. Videoteam arbeitet sogar mit Drohnen

Grenzach-Wyhlen – Für die Musical-Company des Lise-Meitner-Gymnasiums begann das neue Jahr sehr ambitioniert. Die Schauspieltruppe fuhr in den Weihnachtsferien in ihr Trainingslager, um sich dort auf die für dieses Jahr angesagte Musical-Produktion „Natürlich blond“ vorzubereiten. Nach dem gewaltigen Erfolg von „Swinging St. Pauli“ im Jahr 2015 sind die Erwartungen an die neue Produktion hoch.

Dieses Mal ging es nicht nach Les Mélèzes im Elsass, wo seit vielen Jahren der intensive Probenbeginn der Musical-Company stattfand, sondern nach Leiselheim, einem Ortsteil von Sasbach am Kaiserstuhl. Begleitet wurden die Schauspieler von den Projektleitern Ulrike und Thomas Vogt, den Schüler-Eventmanagern und der Videogruppe, was von allen Beteiligten als sehr hilfreich für die Teambildung für das gesamte Projekt empfunden wurde.

In einem straffen Tagesablauf improvisierten und erübten die Darsteller die Szenen des neuen Musicals „Natürlich Blond“. Dabei übernahmen die jungen Musicaldarsteller die verschiedenen Rollen in wechselnder Besetzung. Auch Schüler, die später eine Nebenrolle oder Tanzrolle übernehmen werden, konnten in dieser Phase einmal in eine der Hauptrollen schlüpfen. So wurden die einzelnen Charaktere von allen in ganz unterschiedlichen Interpretationen erlebt und empfunden. Parallel zu den Proben der Darsteller erarbeitete sich das Eventmanagement-Team unter Leitung von Simone Chambers ein Konzept, wie das gesamte Musicalprojekt finanziert werden kann.

So wurde eine Liste von möglichen Sponsoren in Grenzach-Wyhlen erstellt. Mit diesen will die Eventmanagement-Gruppe in den nächsten Wochen Kontakt aufnehmen. Um das Projekt anschaulich darzustellen, wurde eine professionelle Sponsorenmappe erstellt. Auch verschiedene Werbeevents wurden entwickelt und konzipiert. Ebenso möchte die Gruppe einen Elternabend organisieren, um über das Projekt zu informieren und um Mithilfe zu bitten. Die Videogruppe dokumentierte all diese Aktivitäten der jungen Projektteilnehmer. Da der gesamte Aufenthalt in Leiselheim von den Schülern selbstverwaltet war, gibt es auch filmische Einblicke in die Putz- und Küchenarbeit, die unter der bewährten Leitung von Mirza Brombacher stand. Für besonders spektakuläre Aufnahmen wurde sogar eine Drohne eingesetzt.

Jeder Tag begann für alle Gruppen gemeinsam mit einem Warm-up angeleitet von Ulrike Vogt, gefolgt von Sprach- und Gesangsübungen und theatralischen Grundübungen mit Thomas Vogt. Abends stellten sich in einem gemeinsamen Tagesrückblick die einzelnen Gruppen die Ergebnisse ihrer Arbeit vor, bevor der Tag gesellig ausklang. In einem längeren Prozess, an dem die Schüler auch beteiligt waren, wurden die Rollen für die anstehende Produktion verteilt.

Am letzten Probentag kam die Choreografin Kathi Dehn nach Leiselheim, um bereits die ersten Choreografien für die neue Produktion anzulegen. Dabei sprühten die jungen Tänzer vor Energie. Am Schluss wurde einmal das ganze Musical in der Originalbesetzung durchimprovisiert. Dabei wurde allen Beteiligten vor Augen geführt, wie das Musical funktioniert und was in den kommenden Wochen und Monaten noch an Arbeit auf die Musical-Company zukommen wird. Das im Jahr 2015 produzierte Musical „Swinging St. Pauli“ des Lise-Meitner-Gymnasiums hatte nach einer Sondervorstellung im vergangenen Jahr im landesweiten Lotto-Musiktheaterwettbewerb mit einem knappen zweiten Platz einen grandiosen Erfolg eingefahren.