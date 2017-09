Grenzach-Wyhlen Mobilfunk: Netz wie in der hintersten Provinz

Grenzach-Wyhlen ärgert sich über die Mobilfunkanbieter, die in der Gemeinde keinen guten Standard anbieten können

Grenzach-Wyhlen – „Willkommen in der Schweiz“, heißt es immer wieder, wenn man mit einem Handy mit deutschem Vertrag in Grenzach-Wyhlen ankommt. An einzelnen Punkten wird man auch in Frankreich willkommen geheißen. Nur das deutsche Mobilnetz bringt in der Gemeinde direkt vor den Toren der Großstadt Basel keine Freude: Der Empfang ist mies. Bürgermeister Tobias Benz will sich an die Telekommunikationsanbieter wenden.

„Katastrophal“, findet der Bürgermeister die Anbindung an den Mobilfunk in Grenzach-Wyhlen. Er erkennt „große Abdeckungsprobleme“ und hat kein Verständnis dafür, dass „kein einziger Anbieter eine Übertragung im modernen LTE-Standard anbietet“.

Die Verwaltung beschäftigt sich seit langem mit dem Thema, im Moment aber auch ganz aktuell. Denn der bisherige Mobilfunkvertrag für die 40 bis 50 Handys läuft aus. „Bislang hatten wir immer die Schweiz zugebucht“, sagt Tobias Benz. Insofern habe die Telefonie selbst meist funktioniert, weil sich die Handys der Mitarbeiter oft ins Schweizer Netz einwählten. Wenn jetzt aber neue Verträge auszuschreiben seien, werde man auch schauen, dass ein möglichst gutes Netz vor Ort möglich werde. Bislang telefoniert man über das Netz der Telekom. Im Rathaus in Grenzach hat man aber mit der Telekom gerade den Mobilfunkstandard Edge (E) zur Verfügung, der für mobile Internetnutzung sehr langsam ist. Die Firma O2 habe in den vergangenen Jahren investiert und erreiche mit 3G immerhin einen weitaus fortschrittlicheren Standard.

Als „Witz“, bezeichnet Benz es, dass „im inneren Kernbereich der Agglomeration Basel ein Mobilempfang wie in der hintersten Provinz“ bestehe. Er weist darauf hin, dass in der rumänischen Partnerstadt Sacueni auf dem flachen Land eine LTE-Abdeckung existiert, die nochmals fortschrittlicher als der 3G-Standard ist.

„Wir können die Netzbetreiber nicht zwingen, bei uns etwas zu unternehmen“, meint Benz, aber man müsse ihnen noch einmal klarmachen, dass sich Grenzach-Wyhlen als Ort mit verdichtetem Wohnraum und großen Industriebetrieben weltweiter Konzerne präsentiere und dazu eine Zuzugsgemeinde sei. Für viele Bürger sei es ein Ärgernis, wie schlecht die Mobilfunkverbindung ist und dass es immer wieder zu Ausfällen wegen fehlender Netzabdeckung kommt. Auch Neubürger, die teilweise aus abgelegeneren Orten nach Grenzach-Wyhlen ziehen, würden sich beschweren, dass hier eine schlechtere Verbindung existiert, als sie es gewohnt seien. Insbesondere auf dem Neufeld und auf dem Rühberg sei die Situation schlecht.

„Mir kann keiner erzählen, dass es technisch nicht gehen würde“, sagt Benz auf die manchmal von den Netzbetreibern vorgetragenen Argumente, dass es in der Grenzregion schwierig sei, ein gutes Netz zu bieten. „Die Schweizer und die Franzosen bekommen es doch hin!“

Wenn man sich auf den Internetseiten der Netzbetreiber Telekom, O2 und Vodafone die Netzabdeckungskarten anschaue, so Benz, „stellt man fest, dass es in Grenzach-Wyhlen sehr viele Löcher gibt.“ Als Vertragspartner mit 40 bis 50 Verträgen sei die Erreichbarkeit neben dem Preis für die Gemeinde ein wichtiges Kriterium und könne durchaus auch dazu führen, dass man einen Anbieterwechsel überdenken könne. Unabhängig von den Verträgen der Gemeinde will er die Netzbetreiber im Herbst noch einmal anschreiben und an sie appellieren, in Grenzach-Wyhlen tätig zu werden. Das allerdings hatte er schon einmal vor zwei Jahren getan. „Ich habe nur Standardantworten erhalten“, sagt er.