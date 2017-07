Grenzach-Wyhlen Mitglieder sollen über Clubheim entscheiden

Jörn Lütjens vom SG Grenzach-Wyhlen will eine Satzungsänderung, damit der Verkauf der Immobilie am Lange Tränkeweg nur durch einen Mehrheitsbeschluss einer ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen kann

Grenzach-Wyhlen (vep) Wenn sich am nächsten Freitag die SG Grenzach-Wyhlen zur jährlichen Hauptversammlung trifft, wird auch ein Antrag von Jörn Lütjens behandelt werden. Der Inhalt: Die Satzung soll geändert werden, sodass der Verkauf der Immobilie am Lange Tränkeweg nur durch einen Mehrheitsbeschluss einer ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen kann.

Bereits im letzten Jahr hatte Lütjens diesen Antrag eingereicht – allerdings nicht fristgerecht. Es ist ein „energisches Gerücht“, das Lütjens zu diesem Schritt gebracht hat. Während die Sportplätze der Gemeinde gehören, ist das Clubheim Besitz der Spielgemeinschaft. Laut Satzung ist der Vorstand ermächtigt, die Immobilie zu veräußern, ohne die Mitglieder zu befragen. Ein Umstand, den Lütjens nicht richtig findet und deshalb ändern möchte. „Zwei Generationen des SV Wyhlen haben dieses Vereinsheim eigenhändig aufgebaut“, so Lütjens gegenüber dieser Zeitung. Dass nun der neue Vorstand „im Alleingang“ die Immobilie veräußern möchte, sei nicht richtig. „Hier geht es auch um Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber den Älteren.“

Lütjens hat sich zur Prüfung des Sachverhalts an den Badischen Sportbund gewandt. In dessen Antwort, die unserer Zeitung vorliegt, heißt es: „In der umfangreichen Satzung findet sich zur Geschäftsführung des Präsidiums eine recht eindeutige Ermächtigung.“ Und weiter: „Der Verkauf dieses wesentlichen Bestandteils des Vereinsvermögens ist mit Sicherheit eine grundsätzliche Entscheidung für die künftige Vereinspraxis und Nutzungsmöglichkeiten. Da die Mitglieder durchaus den Vereins-oder Abteilungsbeitrag für die Ermöglichung sportlicher Aktivitäten auf dem eigenen Gelände zahlen, ist dies ein möglicher Eingriff in die Mitgliederrechte, unabhängig von der internen Begründung, weshalb dieser Verkauf erforderlich ist.“

Bereits im vergangenen Jahr hatte Lütjens einen entsprechenden Antrag auf Satzungsänderung eingereicht – dieser war jedoch nicht behandelt worden, weil er nicht fristgerecht eingegangen war. Am Freitag aber kommt das Thema auf den Tisch. „Wir haben den Antrag bekommen und werden ihn wie jeden anderen auch behandeln“, erklärt Frank Krieger, Präsident der SG, auf Nachfrage.

Ob sich die Zeichen für einen Verkauf verdichten, wie Lütjens annimt, dazu wollte sich Krieger im Vorfeld der Versammlung nicht äußern. „Wir werden darüber in der Generalversammlung sprechen.“ An der Versammlung werde auch Bürgermeister Tobias Benz anwesend sein, um über die neuen Pläne im Zuge des Sportstättenkonzepts zu informieren.

„Das ist ein Großprojekt“, so Krieger. Warum sich Lütjens an die Presse gewandt habe, könne er nicht nachvollziehen. Lütjens erklärt diesen Schritt so: „Ich möchte, dass möglichst viele Mitglieder kommen, um über den Sachverhalt informiert zu werden und abzustimmen.“ Lütjens macht keinen Hehl daraus, dass er das Sportstättenkonzept kritisch sieht – und auch die Pläne für eine Nutzung des Geländes in Wyhlen, sollte ein zentraler Sportplatz in Grenzach entstehen. Unter dem Sportplatz befindet sich eine ehemalige Hausmülldeponie. Vergangenes Jahr hatte Bürgermeister Benz angekündigt, den Boden untersuchen zu lassen.

Die Mitgliederversammlung ist am Freitag, 14. Juli, 19.15 Uhr, im Kickerstübli.