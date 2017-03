Grenzach-Wyhlen Mit 15 000 Einwohnern stadtverdächtig

Im vergangenen Jahr hat Grenzach-Wyhlen die 15 000-Einwohner-Marke geknackt und hat damit die Einwohnerzahl-Grenze zur Stadterhebung bereits deutlich überschritten

Willkommen in der Stadt Grenzach-Wyhlen! Den einen mag beim Lesen jetzt ein ganz neues Gefühl von Erhabenheit beschleichen, der andere mag dabei denken: Jetzt lasst die Kirche mal im Dorf. Mit 15 000 Einwohnern ist Grenzach-Wyhlen ein ziemlich großes Dorf und wäre bei weitem nicht die kleinste Stadt im Sprengel. Aber was bringt der Titel und wie könnte die Gemeinde zur Stadt werden? Antworten darauf hat Norbert Brugger, Dezernent des Baden-Württembergischen Städtetages.

Der Hintergrund: Im vergangenen Jahr hat Grenzach-Wyhlen die 15 000-Einwohner-Marke geknackt und hat damit die Einwohnerzahl-Grenze zur Stadterhebung bereits deutlich überschritten. Diese wurde durch das neue Bundesland Baden-Württemberg bei 10 000 Einwohnern festgesetzt. Gleichzeitig wurde in den 1950er Jahren entschieden, dass bereits existierende Städte ihren Titel nicht aberkannt bekommen, auch wenn sie kleiner sind. Die kleinste Stadt im Land, Langenburg, hat nicht mal 2000 Einwohner.

Als die für Grenzach-Wyhlen historische Marke erreicht war, hat unsere Zeitung bei Bürgermeister Tobias Benz nachgefragt, wie er das Thema Stadterhebung beurteilt. Seine Reaktion war eher zurückhaltend. Er werde das nicht forcieren, wenn es der Gemeinderat wolle, müsse man das diskutieren, so Benz im Juli vergangenes Jahr. Er sehe dadurch vornehmlich Kosten auf die Gemeinde zukommen, etwa weil man neues Briefpapier und ähnliches brauche. Da die Gemeinde schon Mitglied im Städte -und Gemeindetag sei, gebe es keine Vorteile.

Auf den ersten Blick bleibt tatsächlich alles gleich. „Mit der Stadterhebung ändert sich nichts, außer dass man ein neues Ortsschild braucht“, sagt Norbert Brugger. Und eben neues Briefpapier. Der Bürgermeister bekommt nicht mehr Geld, die Kommune nicht mehr Zuschüsse, es ergeben sich auch keine neuen Verpflichtungen.

Um Stadt zu werden, müsste sich Grenzach-Wyhlen bei der Landesregierung bewerben. Diese prüft dann die Eignung. Neben der Einwohnerzahl zählen laut Brugger die städtische Prägung in Infrastruktur und Erscheinungsbild und die zentralörtliche Bedeutung; das heißt, dass die Kommune auch fürs Umland wichtig ist.

Aus den vergangenen 20 Jahren ist Brugger kein Fall bekannt, bei dem die beantragte Stadterhebung abgelehnt wurde. Dies liege jedoch auch daran, dass die meisten infrage kommenden Kommunen das Stadtrecht längst haben. „Grenzach-Wyhlen dürfte sogar zu den größten Gemeinden zählen, die wir noch haben.“ Die jüngste Stadt im Land, insgesamt gibt es 313, ist übrigens Blaustein im Alb-Donau-Kreis. Auch hier wohnen rund 15 000 Einwohner, die Kommune besteht aus mehreren Ortsteilen. „Die Menschen haben die Erhebung 2014 groß gefeiert, da war ich dabei“, sagt Brugger. Man habe die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt richtig gespürt. „Das ist heute auch keine Selbstverständlichkeit mehr.“ Ein anderes Beispiel ist Rheinstetten bei Karlsruhe. Die Kommune wurde Ende der 90er Jahre erst Stadt und bald darauf Große Kreisstadt. Kaum abwarten konnte es Rutesheim. „Die haben ihren 10 000. Einwohner regelrecht herbeigesehnt.

“ Verliehen wurde das Stadtrecht 2008. Die identitätsstiftende Bedeutung und die positive Wahrnehmung dürfe man beim Thema Stadterhebung nicht unterschätzen, so Brugger. Gerade für die Doppelgemeinde könnte die Stadterhebung ein verbindendes Element zwischen Grenzach und Wyhlen sein. „Das hätte bestimmt eine positive Wirkung“, ist sich Brugger sicher. Positiv dürfte nach seiner Einschätzung auch die Bewertung der Landesregierung ausfallen. „Grenzach-Wyhlen hätte gute Chancen, Stadt zu werden.“

Er kenne die Gemeinde und habe sie in guter Erinnerung. „Die beiden Ortsteile könnten den Bund der Stadt eingehen – sozusagen nach mehr als 40-jähriger Verlobungszeit.“

Stimmen aus den Gemeinderatsfraktionen: von spannend bis spinnert

Ob Grenzach-Wyhlen sich um den Titel Stadt bemühen soll, oder nicht, müsste im Gemeinderat diskutiert werden. Wir haben uns in den Fraktionen umgehört. Die Meinungen zur möglichen Stadterhebung gehen stark auseinander.

Heinz Intveen (SPD): „ Mir persönlich fehlen einige Bereiche, die eine Stadt prägen, wie Geschäfte oder auch mehr Kultur. Vor uns liegen große Aufgaben, wir müssen Wohnraum schaffen, die Kinderbetreuung ausbauen und auch der immer älter werdenden Gesellschaft Rechnung tragen. Im neuen Baugebiet Kapellenbach-Ost sollte daher auch ein Pflegezentrum Platz finden. Die Entwicklung der Industriegemeinde, in Teilen verstädtern wir immer mehr, finde ich spannend. Aber um Stadt zu werden, brauchen wir noch ein bisschen was.“

Doch in Zukunft könnte das anders aussehen. Wenn die Ortsumfahrung geschafft ist, die Ortszentren beruhigt sind, können wir diese Stadtkerne ausbauen und hervorheben. Denn die Gemeinde muss ihr Licht auf keinen Fall unter den Scheffel stellen und könnte das Prädikat Stadt durchaus tragen. Aber im Moment haben andere Themen Vorrang, zu allererst die B 34 neu.“

Herbert Flum (FW): „Vorteile brächte die Stadterhebung zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Viele Bewohner haben noch das Gefühl, es sind zwei Ortsteile und nicht eine Gemeinde. Für uns ist ein Thema daher ganz zentral: ein gemeinsames Rathaus. Wenn das einmal steht, könnte man durchaus darüber nachdenken, das Stadtrecht anzustreben. In der Fraktion haben wir das Thema noch nicht ausführlich diskutiert.“

Mit den vielen Neubauprojekten, etwa in Wyhlen Ost aber auch an der Grenze, könnte eine neue Wahrnehmung entstehen. Gerade an der Grenze wird sich das Einfallstor durch markante Bauten verändern und damit der leicht verstaubte dörfliche Charakter.

So könnte aus dem Dorf Grenzach-Wyhlen in Zukunft ein Städtchen werden, ich stehe dieser Idee jedenfalls offen gegenüber.“ (vep)