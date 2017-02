Grenzach-Wyhlen Mensa: Startschuss auf der Baustelle

Spatenstich für neue Mensa an der Bärenfelsschule. Essen für die Ganztagsschule und für den neuen Kindergarten Löwenzahn

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Grenzach-Wyhlen (mar) Der Bau der neuen Mensa für die Bärenfelsschule in Grenzach ist auf den Weg gebracht. Obwohl die Baumaschinen bereits das Areal zwischen den bestehenden Pavillons I und II der Schule in Beschlag nehmen, fand am Dienstag der offizielle Spatenstich für den 2,9-Millionen-Euro teuren Mensa-Neubau statt.

Die Architekten Harry Vogt und Frank Drewello verwiesen auf die besondere zukunftsweisende Funktionalität des Neubaus. Demnach soll die Mensa auch mit entsprechenden medialen Einrichtungen für andere Veranstaltungen ausgelegt werden. Außerdem sollen Wände der Mensa mit begrünten Wänden zur Schallisolierung und zur Luftverbesserung ausgestattet werden.

Der Zugang zur Mensa erfolgt über den Pavillon II, der so wie auch der Pavillon I im Rahmen des Neubaus für die Mensa teilsaniert werden soll. Dies betreffe vor allem die sanitären Einrichtungen. Bürgermeister Tobias Benz lobte die Gesamtkonzeption für die neue Mensa, die auch für das gesamte Campus-Projekt der Bärenfelsschule und der Neuen Mitte in Grenzach zukunftsweisen sei. Insofern habe man den Neubau der Mensa im Rahmen der Planungen für die gesamte Neue Mitte in Grenzach zu betrachten.

In der neuen Mensa sollen künftig nicht nur die Essen für die Bärenfelsschule als Ganztagsschule bereitgestellt werden, sondern auch für den neuen Kindergarten Löwenzahn und für einen gegebenenfalls noch zu erstellenden Kindergarten in Grenzach. In einem nächsten Schritt werde man sich nach der Fertigstellung der neuen Mensa, die für den Beginn des neuen Schuljahres im Herbst dieses Jahres geplant ist, der weiteren Gestaltung des Schulhofes der Bärenfelsschule widmen. Auch Benz sprach sich dafür aus, die neue Mensa als Veranstaltungsraum für andere Zwecke nutzen zu können.

Rektor Michael Weber sagte beim Spatenstich, dass der Neubau der Mensa auch bei den Eltern der Schulkinder auf große Resonanz stoße. Es sei daher geradezu ideal, dass man den Bau und die Planungen für die neue Mensa perspektivisch im Rahmen einer Gesamtkonzeption für den neuen Schulcampus betrachte.