Grenzach-Wyhlen Mensa Bärenfelsschule: Nur noch Restarbeiten stehen an

Noch sind einige Handwerker unterwegs. Bis zum Schulbeginn wird sie aber fertig sein und die ersten Essen können an die Schüler ausgegeben werden

Grenzach-Wyhlen – Der Boden liegt im ganzen Gebäude, die Wände sind verkleidet, Decken und Lampen installiert, die Fenster eingebaut. Trotzdem wirkt die neue Mensa der Bärenfelsschule noch sehr wie eine Baustelle. Aber der Schein trügt, wie der stellvertretende Bauamtsleiter Rudolf Schartel bei einer Besichtigung mitteilt. Im Gegenteil: Die Arbeiten sind voll im Plan, die Mensa wird allen Unkenrufen zum Trotz pünktlich – und im Kostenrahmen – den Betrieb aufnehmen können.

Die Mensa ist die größte Hochbaumaßnahme der Gemeinde in diesem Sommer. Neben Rudolf Schartel war Marco Prinzbach maßgeblich als Projektleiter beteiligt. Da Marco Prinzbach in die Finanzverwaltung wechselt, ist zum Termin auch seine Nachfolgerin dabei, Christine Schwert-Faul, die mit der Mensa schon bestens vertraut ist. Kaum sind alle auf der Baustelle, da stößt auch schon Frank Drewello dazu. Der Projektleiter vom verantwortlichen Architekturbüro Vogt betont mehrfach, dass der ohnehin zeitlich sehr eng kalkulierte Bau nicht nur pünktlich, sondern auch im Kostenrahmen fertig werde. „Wenn man mir einen Elfmeter gibt, dann mache ich ihn auch rein“, sagt er selbstbewusst.

Das Gesamtbudget lag bei 2,9 Millionen Euro. Mal schlage die Nadel in die eine, mal in die andere Richtung aus, aber alles in allem bleibe man wohl genau in dem vom Gemeinderat gesetzten Kostenrahmen.

„Ab dem 4. September wird für die Schülerbetreuung gekocht“, sagt Marco Prinzbach vor der orangefarbenen Wand der Ausgabe. Am 11. September zum Schulbeginn wird dann der Großbetrieb aufgenommen. Bis dahin sollen auch die lebendigen Wände stehen, Wände, die mit echten Pflanzen bewachsen sind und in Kontrast zum sonst eher in Rot- und Gelbtönen gehaltenen Farbkonzept stehen. In dieser oder der kommenden Woche werden die Möbel angeliefert. Die Maler sind gerade fertig, an manchen Stellen werden noch Ausbesserungen im Außenbereich vorgenommen. Die Küche ist schon betriebsbereit, ebenso die Tiefkühltruhe. „Es sind nur noch Restarbeiten zu erledigen“, sagt Prinzbach.

Dass der Termin gehalten werden kann, ist nicht selbstverständlich. Erst im Dezember 2016 hat der Gemeinderat die Rohbauarbeiten vergeben. Im Januar wurde der Bauzaun gestellt, trotz vieler Widrigkeiten, die Bauen im Bestand nun einmal mit sich bringt, lief alles wie am Schnürchen, auch dank der Planer und Baufirmen. Eine der Widrigkeiten lag in den Bauplänen. Die stammten noch von 1962 und mussten erst einmal in moderne Zeiten übertragen werden.

Mehr als 500 Quadratmeter ist die neue Mensa groß, die 124 Sitzplätze bieten wird. Die Küche, in der tiefgekühlte, vorgekochte Essen per Dampfgarer erhitzt werden, ist sogar auf 300 Essen ausgelegt. Salate werden frisch zubereitet. Wenn die neue „Mensa GmbH“ den Betrieb übernommen hat, können auch andere Betreuungseinrichtungen von der Kapazität profitieren. Dem Gemeinderat war es wichtig, dass die Mensa auch für andere Zwecke genutzt werden kann. Wenn die Tische weggeräumt und die zusätzlichen Stühle aufgebaut werden, ist Platz für 200 Schüler.

Der große Raum, der mit Vorhängen teilbar sein wird, kann so aber auch als große Aula genutzt werden, die die Bärenfelsschule bislang nicht hatte. Darum sind auch Beamer und Leinwand in der Decke integriert, ebenso wie eine LED-Lichtfläche. Mit der ist Drewello aber noch nicht voll zufrieden. Sie leuchtet ihm noch nicht gleichmäßig genug. Die Firma wird noch einmal kommen müssen.

Im Tiefkühlraum hat es schon minus 24 Grad. Erste Vorräte liegen bereit. Die Küche glänzt noch unbenutzt, könnte aber schon angeworfen werden und an der Theke sind nur noch kleine Restarbeiten zu erledigen. Ein Netzwerkkabel schaut noch heraus. „Das ist vorsorglich eingebaut, falls man irgendwann ein modernes Kassensystem installieren will“, sagt Drewello. Vorerst wird es aber noch nicht gebraucht.