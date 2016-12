Grenzach-Wyhlen Meisterleistung in der guten Küche

Das war 2016 III: Jahresrückblick von Juli bis September. Von Menschen und Ereignissen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen. Was die Menschen in der Doppelgemeinde bewegt hat, in einem kurzen Rückblick.

Juli: Rund 600 Kinder nehmen bei idealem Wetter am zehnten Swim-&-Run-Wettbewerb im Freibad teil. Auf dem Markgrafen-Sportplatz findet ein trinationales Jugendturnier statt als Vorbereitung für den Weltjugendtag in Krakau. 77 Realschüler feiern ihren Abschluss – acht Schülerinnen und Schüler bekommen eine Anerkennung für besondere Projekte und ihr Engagement für Flüchtlinge. Alle 45 Bärenfelsschüler haben ihren Abschluss bestanden – Rektor Michael Weber ist erfreut. Rund 1000 Mitarbeiter von Roche in Deutschland nahmen am Benefizlauf „Roche Children’s Walk“ teil und sammelten Spenden in Höhe von 37 780 Euro.

Mit einem Festakt feiert das Schulzentrum Grenzach-Wyhlen sein 40-jähriges Bestehen. Mit einem wehmütigen Fest verabschiedet sich die Gemeinde vom Kindergarten Löwenzahn, der einem Neubau weichen soll. Beim Nachtfischen an der Schiffsanlegestelle bleibt der ganz große Fang aus – die eingewanderte Grundel machen den Anglern zu schaffen.

August: Die Anwohner der Jasperstraße unterstützen mit dem Erlös ihres Flohmarkts in Höhe von 750 Euro die Hermann-Primary-School in Kenia. Sina Meidinger aus Grenzach-Wyhlen hat ihre Ausbildung zur Köchin bei der IHK Hochrhein-Bodensee als Kammersiegerin abgeschlossen. Südlich des Engeltals soll das Baugebiet Kapellenbach-Ost entstehen. Mit Christel Bretz-Wäckerle verlässt ein Urgestein die Realschule als Lehrerin. Anmari Wili legt mit ihrem Kunstfrachter „Lorin“ in Wyhlen an, die Behörden wollen, dass sie wieder abfährt .

Der aus Grenzach-Wyhlen stammende Simon Niepmann wird mit dem Schweizer Leichtgewichtsvierer Olympiasieger. Bei Bauarbeiten an der B34 wird eine alte Wasserleitung in Wyhlen gefunden. Helmut Hornung spielt seit 65 Jahren aktiv Fußball.

September: Die Reptilien- und Amphibienfreunde des Vereins Vipera Dinkelberg (Vorsitzender Siegfried Nägele) feiern das 30-jährige Jubiläum. Das Grenzacher Freibad schließt mit einem Besucherrekord von 100 000 Badegästen – trotz zwei schlechter Monate war 2016 ein erfolgreiches Jahr. Ein Bagger verursacht einen großen Stromausfall, von dem viele Haushalte betroffen sind. DSM verzeichnet 16 neue Azubis – mit dem neuen Jahrgang sind nun 52 Jugendliche in Ausbildung. Die Bayer-Mitarbeiter des Standorts Grenzach spenden den Erlös in Höhe von 4350 Euro aus dem Grümpelturnier an den Verein „Frauen helfen Frauen“.

Der von der Gemeinde jedes Jahr ausgelobte Gestaltungswettbewerb kürt sechs Sieger für ihre Anwesen: Traudel Simon und Andreas Dämpfle (Kirchplatz 10), Manuela und Sebastian Kaltenbach (Rheinstraße 60), Marco Avellina (Gasthaus Bella Italia, Hauptstraße 20), Ehrenfried Grether (Gasthaus Ziel Markgrafenstraße), Gero Huber (Baslerstraße 4), sowie Hartmut Leser und Judith Huber (Rührbergstraße 4). Zehn Jahre alt werden das vom BUND betreute Geotop und Biotop in der Kiesgrube. Die VHS schließte den fast zweijährigen Zertifizierungsprozess ab. gep